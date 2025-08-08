FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Andare in vacanza con il gatto: pro, contro e mete consigliate

Andare in vacanza con il gatto: pro, contro e mete consigliate

Andare in vacanza con il proprio gatto potrebbe essere una esperienza davvero bella. Occorre però tener in considerazione alcune cose per evitare al micio troppo stress e ricordarsi i suoi documenti
Viaggi8 Agosto 2025 - ore 12:45 - Redatto da Meteo.it
Viaggi8 Agosto 2025 - ore 12:45 - Redatto da Meteo.it

E' tempo di ferie. Andare in vacanza con il proprio gatto è possibile? Quali sono i pro e i contro? Quali, invece, le mete consigliate per chi non vuole rinunciare a vivere la propria vacanza insieme al proprio amico a quattro zampe? Ecco alcuni consigli utili su come muoversi durante il periodo di pace e relax nei mesi estivi.

Andare in vacanza con il gatto: le prime considerazioni da fare

Andare in vacanza con il proprio gatto potrebbe essere la cosa più bella e semplice del mondo. Occorre ragionare bene sui propri spostamenti. Perché? Ebbene se la vacanza è troppo breve, per il micio potrebbe essere un problema doversi ritrovare in un ambiente sconosciuto per poco tempo. Insomma lo spostamento diventerebbe per il nostro amico a quattro zampe troppo stressante e faticoso. Una vacanza più lunga, invece, permetterebbe al nostro gatto di ambientarsi, rilassarsi e divertirsi. E' importante dunque pensare a quanto tempo si starà via e se ne possa o meno valere la pena di spostare il proprio gatto dalle sue comodità, sconvolgendo le sue routine. Gli esperti sconsigliano di portare il gatto in campeggio perché il luogo, molto caotico, potrebbe creare molto stress all'animale a meno che quest'ultimo non si sia abituato, fin da piccolo, a vivere sul camper.

Altro parametro da tener in considerazione per decidere se portare o meno il gatto in vacanza? Il territorio. Questo se, ovviamente, non si ha la possibilità di andare in una località di mare o montagna dove si possiede già una casa o si può prendere in affitto una e il gatto già la conosce o comunque può trovare un ambiente familiare e simile a quello che lascia.

Il luogo? E' certo che la montagna, grazie alla mancanza di afa, potrebbe essere una delle mete preferite dai gatti. E' qui il clima migliore per loro. Ma non è detto che non possano trovarsi bene anche in una località di mare dove arriva la brezza marina che mitiga l'afa e i raggi caldi del sole.

Come portare il gatto in vacanza: treno, auto o aereo?

Come portare il gatto in vacanza? Le possibilità sono infinite. Dentro al suo trasportino, in compagnia dei suoi giochi o della sua coperta preferita, il gatto può spostarsi senza problemi in macchina, in camper o anche in treno oltre che in aereo.

Cosa fare prima della partenza e cosa portare per una vacanza con il proprio gatto?

Se si è deciso di portare il gatto in vacanza occorre, prima della partenza, sottoporre il proprio felino a un trattamento contro le pulci e contro i vermi, ma anche assicurarsi di conoscere leggi e norme del Paese e della struttura che vi accoglierà, effettuare le vaccinazioni richieste ed avvisare correttamente la struttura della presenza del micio.

Cosa portare? In primis i documenti ovvero il libretto sanitario,  le ciotole, i giochi, la sua cuccia e la sua coperta preferita. Oltre a questo? E' consigliabile avere anche una scorta del suo cibo abituale, un kit di pronto soccorso.

Le Regioni pet friendly

Quali sono le regioni pet friendly dove recarsi insieme al proprio gatto? Nell'elenco compaiono sicuramente: l'Emilia Romagna, la Sardegna, la Liguria, la Toscana e le Marche. Vi sono, infatti, al loro interno, tante spiagge attrezzate per al meglio tutti i gatti. Un esempio? A Riccione vi è una Beach Pet Spa dove gli animali domestici possono godersi pace e relax insieme ai propri padroni mentre questi ultimi si abbronzano al sole.

Articoli correlatiVedi tutti
  • L’Italia e la lotta all’overtourism: le nuove restrizioni, ordinanze e divieti dell’estate 2025
    Viaggi1 Agosto 2025

    L’Italia e la lotta all’overtourism: le nuove restrizioni, ordinanze e divieti dell’estate 2025

    In diversi comuni italiani sono scattate una serie di regole e divieti per contrastare l'overtourism. Scopriamo quali sono i principali.
  • Dove andare nel primo weekend d'agosto?
    Viaggi1 Agosto 2025

    Dove andare nel primo weekend d'agosto?

    L'arrivo di agosto è l'occasione ideale per organizzare una breve pausa nel fine settimana: ecco dei suggerimenti
  • Quali sono le migliori isole d'Europa da visitare nel 2025? La classifica di Guardian
    Viaggi1 Agosto 2025

    Quali sono le migliori isole d'Europa da visitare nel 2025? La classifica di Guardian

    Il quotidiano Guardian ha stilato la classifica delle migliori isole d'Europa da visitare nel 2025: spicca anche l'Italia con Procida
  • Vacanze in in montagna: le dieci regole da seguire
    Viaggi31 Luglio 2025

    Vacanze in in montagna: le dieci regole da seguire

    Scopri le regole fondamentali per vivere la montagna in modo consapevole, evitando rischi e rispettando la natura.
Ultime newsVedi tutte
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
Tendenza8 Agosto 2025
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
L'ondata di caldo si conferma diffusa e duratura: ci accompagnerà per gran parte della settimana di Ferragosto. La tendenza meteo nei dettagli
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
Tendenza7 Agosto 2025
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
L'anticiclone africano dominerà la scena meteo anche nella settimana di Ferragosto, con tanto sole e caldo intenso. Gli aggiornamenti
Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
Tendenza6 Agosto 2025
Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
Al via da venerdì un'ondata di caldo che si preannuncia diffusa e insistente: probabilmente ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Agosto ore 15:42

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154