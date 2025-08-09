Meteo, quarta fiammata africana al via. Weekend del 9-10 agosto rovente

L’Italia si trova di nuovo alle prese con una intensa ondata di calore (il quarto evento di questa estate) originata, come di consueto, dal promontorio anticiclonico nordafricano che, allungandosi verso il Mediterraneo e l’Europa col proprio carico di aria calda di origine subtropicale, sta causando un sensibile rialzo termico con valori che entro domenica 10 agosto si porteranno diffusamente oltre la media.

Si potranno superare facilmente i 35 gradi in gran parte delle nostre regioni, ma si potranno raggiungere anche picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nelle aree interne del Centro-Sud e nella bassa Pianura Padana.

Nei primi giorni della prossima settimana la fiammata africana investirà temporaneamente anche Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Germania con valori eccezionali, oltre i 35 gradi e addirittura picchi oltre i 40 gradi in Francia.

Nel nostro Paese l’ondata di calore proseguirà con un buon margine di attendibilità almeno fino a Ferragosto, ma con la prospettiva che possa protrarsi anche durate il successivo weekend e oltre, più probabilmente sulle regioni centro-meridionali. Naturalmente, col passare dei giorni, c’è da attendersi la graduale insorgenza di tutti gli effetti legati a questa particolare situazione, come l’aumento dei tassi di umidità e dunque dell’afa diurna e notturna, il rischio di temporali di calore nelle zone montuose e la permanenza dello zero termico a quote molto elevate, per lo più fra 4500 e 4800 metri, con grave stress a carico degli ecosistemi montani.

Le previsioni meteo per sabato 9 agosto

L’alta pressione mantiene condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese, con appena qualche temporaneo annuvolamento nelle zone montuose durante il pomeriggio.

Caldo in ulteriore aumento: temperature massime in generale comprese fra 30 e 36 gradi, ma con punte di 37-38 gradi nelle aree interne e di pianura del settore tirrenico, del Sud e delle Isole maggiori. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, con qualche rinforzo di Maestrale fra il basso Adriatico e lo Ionio. Mari per lo più calmi o poco mossi; solo localmente mossi al largo il basso Ionio e il Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 10 agosto

Altra giornata con cielo prevalentemente sereno, salvo il consueto sviluppo di modesti cumuli a ridosso dei monti durante le ore pomeridiane.

Temperature in ulteriore aumento: minime all’alba diffusamente sopra i 20 gradi, con valori in molti casi più vicini ai 23-25 gradi, massime in generale oltre i 30-31 gradi, con i picchi più elevati di 35-39 gradi nelle zone lontane dai litorali. Venti deboli a carattere di brezza, salvo ancora qualche rinforzo da nord intorno alla Puglia. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.