Le 12 spiagge più belle e segrete d'Europa

Cala Mariolu in Sardegna.

Dodici meraviglie marine d’Europa tutte da scoprire. Sono le 12 spiagge segrete selezionate, come riporta l’Ansa, dagli utenti del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost. Eccole, dalla Spagna all'Italia (che conta tre “citazioni”), dalla Grecia a Malta, dalla Turchia al Portogallo.

La Top 12 delle spiagge

Cala Mariolu, Golfo di Orosei

Una caletta intima sulla costa centro-orientale della Sardegna con sassolini bianchi e rosa, da scoprire dopo una passeggiata nella natura selvaggia o con una gita in barca. È famosa per le “pulci di neve”, pietre bianche e rosa, miste a sabbia, che la compongono. Deve il suo nome alla foca monaca che si dice abbia rubato il pesce dalle reti dei pescatori. Splendidi anche i fondali, habitat di molte specie diverse.



Spiaggia di Marina Grande, Positano

Una delle più famose della Costiera Amalfitana, con acque cristalline, 300 metri di ciottoli e sabbia nera e incorniciata dalle scogliere, si trova ai piedi della suggestiva Chiesa dell'Assunta. Anche la vista è unica: all'orizzonte si vedono gli isolotti Li Galli dove, secondo la leggenda, le sirene cercavano di incantare Ulisse con il loro canto. C’è poi il fascino di gradini, vicoli e case colorate che scendono quasi fino al mare e di negozi e terrazze incastonate nella roccia.



Baia delle Zagare, Mattinata

Terza spiaggia segreta italiana sulla penisola del Gargano, nella Puglia settentrionale: il suo simbolo è una coppia di possenti scogliere calcaree scolpite dal vento che emergono dall'acqua vicino a riva. Una è l'arco di Diomede, o “arco magico” perché porterebbe fortuna attraversarlo a nuoto, l'altra è Le Forbici. Dietro, le incornicia una vertiginosa parete di scogliere bianche ricoperte da una fitta vegetazione, davanti un limpido mare verde-azzurro.

Spiaggia di Las Catedrales, Galizia

Dichiarata monumento naturale è una delle spiagge più famose del nord della Spagna. Le sue formazioni rocciose, modellate dal vento e dall'acqua, hanno le sagome più curiose. Con la bassa marea si può camminare fin sotto le grotte, scoprendo tunnel e cunicoli (nei mesi estivi si deve prenotare l'ingresso, comunque gratuito).

Cala Macarella, Minorca

È una piccola caletta a 14 km da Ciutadella, circondata da scogliere, con acque turchesi e un ambiente incontaminato. Regala un paesaggio spettacolare: un pendio sabbioso, acque calme da sembrare quelle di una piscina. Il paesaggio è quello tipico della costa meridionale dell'isola di Minorca, alta e frastagliata, tra scogliere calcaree, gole rocciose, dune e boschi mediterranei.

Cala del Moraig, Alicante

Tra Moraira e Jávea, nel comune di Poble Nou de Benitatxell, è una spiaggia lunga circa 300 metri, con ghiaia, sabbia e acque cristalline. Circondata da scogliere e vegetazione e nascosta dietro il massiccio del Puig Llorença, ha anche grotte misteriose come la Cova del Arcs, un'impressionante grotta acquatica che è in realtà lo sbocco al mare di un fiume sotterraneo (visitabile, con attenzione per le rocce scivolose, mentre le gallerie interne sono per i sub).

Spiaggia di Elafonissi, Creta

“I Caraibi del Mediterraneo” si trovano sulla costa sudoccidentale dell'isola, in Grecia. Il soprannome è dovuto alla sua sabbia bianca e rosa con acque calde e turchesi. Di fronte c’è un isolotto, collegato alla terraferma da una striscia di sabbia percorribile a piedi. Con l'alta marea si attraversa nell’acqua: in particolare al tramonto è un'esperienza indimenticabile.

Zlatni Rat, isola di Brač, Malta

Una singolare spiaggia a forma di punta di lancia che si protende come un corno d'oro nel mare per quasi mille metri, lambita da acque cristalline e turchesi. La sua estremità cambia forma tra vento, onde e correnti. Proprio in riva al mare c’è una secolare pineta mediterranea.



Fomm ir-Rih, Malta

La spiaggia più selvaggia e appartata dell’isola non è facile da raggiungere lungo un sentiero ripido che può diventare scivoloso (e faticoso per la risalita). Ne vale la pena per le acque cristalline e la vista sulle scogliere circostanti. Il nome significa “bocca del vento”: offre uno scenario mozzafiato con scogliere, ciottoli, acque turchesi e tramonti sul mare.

Spiaggia di Ölüdeniz, Turchia

Paradiso della Costa Turchese, con le sue acque limpidissime e le sue rovine è un mix di natura e storia. Ideale per fare snorkeling, è anche il punto di partenza di uno degli itinerari più grandi e conosciuti della Turchia, la Via Licia.



Praia da Marinha, Algarve

Sulla costa meridionale del Portogallo, è considerata una delle spiagge più belle d'Europa. Vale la pena alzarsi presto per godersela nelle prime ore del mattino. Le forme stravaganti dei monoliti rocciosi e i suoi colori ne fanno un piccolo gioiello. È anche il punto di arrivo (o di partenza) dell'itinerario delle Sette Valli Pensili, lungo 11,5 km e con vista sull'oceano, tra i migliori percorsi escursionistici europei.



Praia dos Três Irmãos, Algarve

Sempre in Portogallo, circondata da alte rocce e scogliere, sabbiosa, è il posto ideale per fare un bagno in acque calme e per fermarsi a mangiare in uno dei tanti locali che si trovano sulla sua sabbia.