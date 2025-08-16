FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, weekend instabile poi stop al caldo africano

Meteo, weekend instabile poi stop al caldo africano

Alta pressione in indebolimento sull'Italia con rischio di temporali al Sud e su parte del Centro-nord. La prossima settimana termina l'ondata di calore. Le previsioni meteo
Previsione16 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione16 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Il promontorio anticiclonico nordafricano, responsabile dell’ondata di caldo estremo, si sta lentamente indebolendo sull’Italia e nei prossimi giorni sposterà il suo asse verso Ovest, occupando con la sua massa d’aria sub-tropicale la Penisola Iberica; in questo modo verranno favorite correnti di aria più temperata verso la nostra Penisola, attenuando la fase più intensa dell’ondata di calore, a partire dalle regioni meridionali e di parte del Centro, dove nel week-end sarà anche più diffusa l’instabilità. Con l’inizio della settimana la quarta ondata di calore dell’estate 2025 si interromperà e le temperature torneranno su valori vicini alla media stagionale da Nord a Sud. Per mercoledì i dati attuali indicano l’arrivo di una perturbazione atlantica sul nord Italia, con il possibile coinvolgimento giovedì anche delle regioni centrali (evoluzione che andrà confermata nei prossimi aggiornamenti).

Previsioni meteo per sabato 16 agosto

Nuvolosità sparsa fin dal mattino al Sud e in Sicilia, con isolati temporali in Calabria e nell’Isola; ampie schiarite nel resto del Paese. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali isolati sulle Alpi centro-orientali e vicine zone pedemontane, nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo e nella Sardegna sud-orientale; temporali più diffusi e localmente forti in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tendenza al miglioramento in serata. Ancora una notte molto calda e afosa in gran parte del Nord; temperature massime in calo nelle regioni meridionali, più marcato nelle aree temporalesche; punte ancora fino a 35-38 gradi al Nord e in Toscana. Venti deboli, di Maestrale nei canali delle Isole; mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domenica 17 agosto

Giornata di tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest, lungo i litorali adriatici e della Sardegna; al mattino ampie zone di sereno anche nel resto del Centro-Nord, più nuvole al Sud, con i primi rovesci nella Sicilia orientale. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sparsi su Alpi e Prealpi orientali, Friuli, alto Veneto, est Lombardia e Appennino emiliano; molto instabile con rovesci e temporali localmente forti nelle zone interne del Centro-Sud, fin sulle coste di della Calabria, sui monti della Sardegna e nella Sicilia centrale e meridionale. Generale miglioramento in serata. Temperature massime in diminuzione al Nord e al Centro. Un po’ ventilato per venti orientali sull’alto Adriatico e nella pianura veneta ed emiliana; Maestrale moderato sul Mare di Sardegna che diviene mosso; poco mossi gli altri mari.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 17 agosto con nuovi temporali poi calo termico
    Previsione16 Agosto 2025

    Meteo, 17 agosto con nuovi temporali poi calo termico

    Termina la quarta ondata di caldo intenso con aria più fresca verso il Centro-nord ma anche rischio di forti temporali. Le previsioni meteo del 17-18 agosto
  • Meteo, 16 agosto afoso e instabile: le previsioni
    Previsione16 Agosto 2025

    Meteo, 16 agosto afoso e instabile: le previsioni

    Cambia gradualmente il tempo sull'Italia per l'indebolimento dell'Anticiclone nord-africano. Rischio temporali su Alpi e parte del Centro-sud. Le previsioni meteo
  • Meteo, 16 agosto con afa al Nord e temporali al Sud: le previsioni
    Previsione15 Agosto 2025

    Meteo, 16 agosto con afa al Nord e temporali al Sud: le previsioni

    Si indebolisce l'alta pressione sull'Italia: clima ancora molto caldo e afoso ma anche atmosfera molto instabile su alcune regioni. Le previsioni meteo del 16-17 agosto
  • Meteo, Ferragosto tra caldo afoso e temporali: le previsioni
    Previsione15 Agosto 2025

    Meteo, Ferragosto tra caldo afoso e temporali: le previsioni

    Caldo intenso e afoso ma anche rischio temporali soprattutto su Alpi e zone interne del Centro-sud. Mari calmi. Le previsioni meteo per Ferragosto
Ultime newsVedi tutte
Meteo, in settimana calo termico e nuova perturbazione: la tendenza
Tendenza16 Agosto 2025
Meteo, in settimana calo termico e nuova perturbazione: la tendenza
Mercoledì 20 agosto nuova perturbazione e calo termico al Centro-nord e caldi venti meridionali in rinforzo al Sud. La tendenza meteo per la prossima settimana
Meteo, arriva uno stop al caldo intenso? La tendenza
Tendenza15 Agosto 2025
Meteo, arriva uno stop al caldo intenso? La tendenza
Da lunedì 18 agosto Anticiclone nord-africano in ritirata con temperature più vicine alla norma e temporali sui rilievi. La tendenza meteo
Meteo: da domenica 17 caldo più sopportabile! Temporali sparsi: ecco dove
Tendenza14 Agosto 2025
Meteo: da domenica 17 caldo più sopportabile! Temporali sparsi: ecco dove
Da domenica 17 agosto l'Anticiclone arretra concedendo finalmente una tregua dal caldo più estremo. Instabilità sparsa con numerosi temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 16 Agosto ore 14:06

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154