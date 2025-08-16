FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Meteo, 17 agosto con nuovi temporali poi calo termico

Termina la quarta ondata di caldo intenso con aria più fresca verso il Centro-nord ma anche rischio di forti temporali. Le previsioni meteo del 17-18 agosto
Previsione16 Agosto 2025 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
L’anticiclone nordafricano, responsabile delle ondate di caldo estremo, si è ormai indebolito sulla nostra Penisola e si sta spostando verso Ovest, andando a occupare con la sua massa d’aria subtropicale soprattutto la Penisola Iberica. Questo favorirà l’ingresso di correnti più temperate, dunque meno calde, con un’attenuazione della fase più intensa dell’ondata di calore già a partire dal Sud e in parte del Centro, dove in questi giorni è però molto diffusa l’instabilità. Da lunedì si conferma la cessazione definitiva della quarta ondata di caldo dell’estate 2025, con temperature in calo e valori che torneranno vicini alla media stagionale. Lunedì e martedì saranno giornate per lo più soleggiate, ma non mancheranno episodi di instabilità, soprattutto durante il pomeriggio, con lo sviluppo di rovesci e temporali a partire dalle aree montuose e locali sconfinamenti verso pianure e coste. Tra mercoledì e giovedì gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo di una perturbazione atlantica, la numero 3 del mese di agosto, che colpirà soprattutto il Centro-Nord, con rovesci e temporali anche di forte intensità. Non si escludono nubifragi e possibili criticità. In queste aree le temperature potranno scendere anche sotto la media. Diversa la situazione al Sud e sulle Isole Maggiori, appena lambiti dalla perturbazione: qui, anzi, l’attivazione di correnti calde meridionali richiamate dal fronte in transito potrà temporaneamente riportare i valori termici verso i 35 °C nelle zone più meridionali.

Previsioni meteo per domenica 17 agosto

Giornata di tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest, lungo i litorali adriatici e della Sardegna. Al mattino ampie zone di sereno anche altrove. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sparsi su Alpi e Prealpi orientali, Friuli, alto Veneto, A Appennino settentrionale; molto instabile con rovesci e temporali localmente forti nelle zone interne del Centro-Sud, fin sulle coste di della Calabria e nella Sicilia centrale e meridionale. Generale miglioramento in serata. Temperature massime in diminuzione al Nord e al Centro. Un po’ ventilato per venti orientali sull’alto Adriatico e nella pianura veneta ed emiliana; Maestrale moderato sul Mare di Sardegna che diviene mosso; poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per lunedì 18 agosto

Al mattino cieli sereni al Sud, in Sicilia e in Sardegna; cieli parzialmente nuvolosi altrove con il rischio di locali rovesci sul settore medio-adriatico. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità sui settori montuosi, in particolare su Alpi occidentali, Appennino settentrionale e zone interne del Centro-Sud e della Calabria. Possibili fenomeni anche sulle aree interne orientali delle Isole Maggiori. In serata tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni. Temperature in ulteriore calo, con valori in generale vicini alla media climatica. Venti in prevalenza orientali, più sostenuti sull’Adriatico e sul Ligure; tra Mar Ligure e Alto Tirreno mari localmente mossi.

