Spiagge italiane, ecco le 30 più amate dai turisti: la classifica

La Spiaggia dei Conigli a Lampedusa.

Sabbia fine o ciottoli, coste vulcaniche o angoli selvaggi ancora intatti: l’Italia vanta una straordinaria varietà di spiagge, mete ideali per ogni tipo di viaggiatore. Tra calette nascoste e stabilimenti ben organizzati, il nostro Paese offre migliaia di luoghi incantevoli che richiamano visitatori da tutto il mondo.



Secondo un’indagine condotta dal sito di prenotazioni Holidu, basata sulle recensioni degli utenti di Google Maps, la Sardegna domina incontrastata: ben 22 delle 30 spiagge italiane più apprezzate si trovano sull’isola. Di seguito la classifica completa.

Le 30 spiagge italiane più amate, la Sardegna in testa alla classifica

Stando a quanto rilevato da Holidu attraverso un’analisi dei giudizi espressi su Google Maps, nel 2025 la Spiaggia dei Conigli, situata sull’isola di Lampedusa, si aggiudica il primato tra le mete balneari più amate d’Italia. Questa rinomata insenatura della Sicilia ha ottenuto una valutazione media di 4,9 su 5, basata su quasi 3.000 recensioni lasciate dagli utenti della piattaforma.

A completare il podio ci sono due perle della Sardegna: Cala Mariolu, nel territorio di Baunei, che si posiziona al secondo posto con un punteggio di 4,8 e oltre 5.500 valutazioni, e la Spiaggia di Tuerredda, nel comune di Teulada, che con 4,7 su più di 15.800 recensioni si distingue anche per il numero più elevato di feedback ricevuti tra tutte le località in classifica.

La Sardegna si conferma protagonista assoluta, con ben 22 spiagge tra le 30 più apprezzate dell’intero Paese. Tra le destinazioni sarde presenti figurano nomi noti come Is Arutas, Porto Giunco, Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas e Punta Molentis.

Anche la Calabria trova il suo spazio in classifica con due spiagge: l’Arcomagno di San Nicola Arcella e la celebre Rotonda di Tropea. La Puglia si fa notare con Porto Selvaggio, nei pressi di Nardò, e San Pietro in Bevagna, vicino a Manduria. In Liguria spicca il pittoresco borgo marinaro di Boccadasse, a Genova, mentre la Toscana è rappresentata dalla Spiaggia di Cavoli sull’Isola d’Elba. in calssifica troviamo poi anche la Campania con i suggestivi Bagni della Regina Giovanna, nei pressi di Sorrento.

Spiagge italiane, turismo in costante crescita

Secondo le stime elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, in collaborazione con il Ministero del Turismo, l’estate 2025 vedrà circa 20,7 milioni di arrivi e 110,1 milioni di presenze turistiche sulle spiagge italiane, con un incremento rispettivo del 2% e dell’1,1% rispetto al periodo giugno-agosto dell’anno precedente. Questi dati rappresentano approssimativamente la metà del volume complessivo di arrivi e pernottamenti previsti per l'intera stagione estiva.

In termini assoluti, si prevede un aumento di circa 415.000 arrivi rispetto all’estate 2024, mentre i pernottamenti dovrebbero salire di quasi 1,2 milioni. La componente italiana del turismo continuerà a prevalere, con una quota stimata al 56,8% del totale delle notti trascorse (+0,6% rispetto all’anno scorso). Tuttavia, la crescita più marcata si registra sul fronte internazionale: tra giugno e agosto sono attesi circa 47,5 milioni di pernottamenti da parte di visitatori stranieri, con un incremento di 840.000 unità (+1,8%) rispetto all’anno precedente.