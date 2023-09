Specie aliene invasive: la causa dell'estinzione di piante e animali

Una minaccia per gli ecosistemi viventi e per gli habitat naturali. Ai danni per l'ambiente si aggiungono quelli economici e i rischi per la diffusione di malattie

8 Settembre 2023 - ore 07:01 Redatto da Redazione Meteo.it 8 Settembre 2023 - ore 07:01 Redatto da Redazione Meteo.it