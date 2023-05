Meteo, prossima settimana con piogge e temporali: 1° maggio bagnato in gran parte d'Italia

Le ultime previsioni meteo ci annunciano un inizio della prossima settimana nonché del mese di maggio con piogge e temporali su gran parte dell'Italia. Entrerà nel vivo la fase di maltempo preannunciata già dalle scorse giornate e che ha preso il via da Ovest interessando dapprima Piemonte, Sardegna, Lazio e Campania e poi tutto il resto dell'Italia. Ecco le news in merito a cosa ci attende nei prossimi giorni.

Previsioni meteo 1° maggio: arriva la fase più intensa del maltempo

La giornata di lunedì 1° maggio sarà caratterizzata da tempo molto variabile e instabile in gran parte del Paese. La perturbazione che ha già raggiunto le nostre regioni di Nord-Ovest, quelle tirreniche e le Isole, insieme al vortice di bassa pressione ad essa associato, favorirà un deciso rinforzo dei venti e darà luogo ad un calo delle temperature. Sono attese su molte regioni - così come preannunciato nell'allerta meteo gialla della Protezione Civile - piogge diffuse e localmente intense, con il rischio di forti rovesci e temporali.

Nella giornata della Festa dei lavoratori le precipitazioni coinvolgeranno quasi tutte le regioni, fatto salvo per le seguenti zone:

Sardegna

sud della Calabria

Sicilia meridionale e orientale.

Potranno verificarsi fenomeni molto intensi, sotto forma di rovesci o temporali, al mattino in Piemonte, in giornata al Centro-Sud peninsulare, con il rischio di forti temporali tra basso Lazio, Campania e Calabria e in serata si intensificheranno in Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Vi sarà infine il rischio di grandinate e locali nubifragi.

Previsioni meteo prossima settimana: che tempo farà nei primi giorni di maggio?

Il rientro al lavoro dopo il ponte sarà comunque "bagnato" in quanto martedì le condizioni meteo miglioreranno al Nord-Ovest, con ampi rasserenamenti dal pomeriggio, ma la nuvolosità rimarrà irregolare e qualche pioggia isolata interesserà Toscana e Sardegna. Il tempo sarà oltretutto molto instabile o perturbato altrove, con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge diffuse. Si attendono temporali su Lazio, Appennino centro-meridionale, Salento, Calabria e Sicilia orientale.

La giornata di mercoledì 3 maggio sarà contrassegnata dagli ultimi strascichi della perturbazione giunta nel fine settimana. L’area depressionaria a essa collegata graviterà infatti ancora in prossimità delle nostre regioni centro-meridionali, determinando nel corso della giornata alcune precipitazioni sul medio Adriatico, nel Lazio, al Sud e in Sicilia.

Giovedì e venerdì l’area di bassa pressione si allontanerà definitivamente verso la Grecia e sull’Italia tornerà a farsi sempre più sentire l'alta pressione. Ritornerà quindi a splendere il sole e la colonnina di mercurio ricomincerà a salire portandoci a temperature più primaverili ed estive.