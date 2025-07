Meteo, allerta caldo il 17 luglio 2025, 10 città a rischio ondate di calore per il Ministero della Salute

Nuovo bollettino di allerta meteo per ondate di calore comunicato dal Ministero della Salute per giovedì 17 luglio 2025. Il caldo torna protagonista con temperature bollenti in diverse città italiane dove scatta il rischio di allerta meteo caldo (mentre in alcune zone c'è una contemporanea allerta maltempo).

Allarme caldo eccessivo Italia: scatta l'allerta meteo il 17 luglio 2025

L'Italia si prepara all'arrivo di un nuova intensa ondata di calore, la terza dell'estate 2025, che raggiungerà il picco nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 luglio 2025. Nelle prossime ore, infatti, le temperature tornano a salire da Nord a Sud complice la rimonta dell'alta pressione che farà registrare un rialzo termico che coinvolgerà dapprima le regioni del Centro-Sud e Isole.

Nella giornata di giovedì 17 luglio 2025 scatta l'allerta meteo per ondate di calore in 10 città italiane. Il Ministero della Salute ha comunicato un bollettino di allerta meteo per caldo eccessivo al fine di prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute.

Giovedì 17 luglio 2025 è previsto un incremento importante delle temperature in diverse regioni d'Italia con valori che supereranno di 30°. Il bollettino del Ministero della Salute ha emesso un livello 1 di allerta meteo caldo corrispondente al bollino giallo in 10 città italiane. Lo stato di allerta di livello 1, contrassegnato dal bollino giallo, segnala la presenza di condizioni meteorologiche tali da precedere l'arrivo di un’ondata di calore.

Attenzione: il livello 1 di allerta meteo caldo non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi si possono verificare condizioni a rischio per la salute. Ecco la lista delle città a rischio nella giornata di giovedì 17 luglio 2025 contrassegnate dal bollino giallo in Italia:

Cagliari

Catania

Firenze

Frosinone

Latina

Messina

Palermo

Perugia

Rieti

Roma

In attesa dell'arrivo della terza ondata di calore dell'estate 2025, è importante ricordare cosa non fare durante le allerte meteo per il caldo. Durante una ondata di calore è consigliabile: non uscire nelle ore più calde della giornata, non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e limitare gli spostamenti con l'auto. Tra i soggetti maggiormente a rischio: i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Durante le ondate di calore è consigliato a tutti arieggiare con cura gli ambienti e tenersi idratati bevendo molta acqua.