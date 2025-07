Meteo, torna il caldo e il rischio ondate di calore in Italia: le previsioni

L'Italia si prepara ad una nuova ondata di calore in concomitanza con il weekend del 19-20 luglio 2025. In queste ore le regioni del Nord-Est dovranno fare i conti con l'arrivo di correnti atlantiche relativamente fresche e instabili che determineranno nuove piogge e temporali. Ecco le previsioni meteo.

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 luglio, torna il maltempo con piogge e rovesci isolati nelle regioni del Nord-Est complice il passaggio di correnti atlantiche relativamente fresche e instabili. Nelle regioni del Centro-Sud e Isole, invece, persiste un clima estivo con temperature in aumento, ma da giovedì 17 luglio 2025 si faranno sentire gli effetti delle correnti atlantiche con temporali confinati sulle zone interne. Tutto è destinato a cambiare con l'arrivo del weekend, in particolare già da venerdì 18 luglio 2025 è prevista una rimonta dell'alta pressione con il ritorno di un clima di stampo estivo. Bel tempo e sole lungo tutto lo stivale nel weekend del 19-20 luglio; unica eccezione le regioni del Nord dove non si esclude qualche instabilità nella giornata di domenica 20 luglio con piogge e temporali destinate sulle Alpi. Al Centro-Sud e Isole, invece, torna il grande caldo con una nuova intensa ondata di calore.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 16 luglio 2025: nuvole nelle prime ore del mattino in Veneto con il rischio di piogge e temporali, mentre bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Nel pomeriggio non si escludono fenomeni temporaleschi per lo più isolati su Alpi, Nordest e zone interne del Centro-Sud, anche se con il passare delle ore il maltempo interesserà anche il settore alpino e prealpino orientale, Appennino Tosco-Emiliano, rilievi abruzzesi e molisani. Bel tempo sereno nel resto d'Italia. In calo le temperature nelle regioni di Nord-Est, Toscana e Sardegna, mentre in crescita altrove con valori compresi tra i 27-32° al Nord e 30-36° al Sud. Nella giornata di giovedì 17 luglio 2025 nuvole sparse nelle regioni di Nord-Est e zone interne del Centro-Sud con il rischio di fenomeni temporaleschi su Alpi Orientali, zone interne del Centro e Appennino Meridionale. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese. In lieve calo le temperature in buona parte del Centro-Sud, mentre stabili al Nord.

Che tempo farà nel weekend del 19-20 luglio 2025?

Da venerdì 18 luglio 2025 torna l'alta pressione con un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud con annuvolamenti solo nelle zone montuose nelle prime ore del pomeriggio. Stabili le temperature lungo tutto lo stivale con le massime che resteranno alte con picchi di anche 34-36°. Durante il fine settimana del 19-20 luglio 2025 torna l'anticiclone nord-africano con una nuova intensa ondata di calore, la terza dell'estate 2025. Questa volta l'ondata di calore interesserà principalmente le regioni del Centro-Sud con temperature che sfioreranno anche i 40°. Una vera e propria impennata termica resa possibile anche grazie al rinforzo dei venti meridionali che vedranno la colonnina di mercurio salire nelle regioni del Sud e Isole.

Al Centro Italia tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento fra domenica 20 e lunedì 21 luglio e non si escludono brevi temporali di calore nelle zone interne. Anche nelle regioni del Nord è previsto un aumento delle temperature con il ritorno del caldo e dell'afa, anche se le regioni settentrionali resteranno al margine dell'anticiclone nord-africano complice il transito di una nuova perturbazione in arrivo da domenica. Previsti rovesci e temporali, anche intensi, con le temperature destinate a calare nuovamente da martedì 22 luglio nelle regioni del Centro-Nord. Al Sud, invece, persisterà il grande caldo con valori superiori ai 35°. Da mercoledì 23 luglio la massa d'aria calda subtropicale dovrebbe abbandonare definitivamente il nostro territorio mettendo così fine alla terza ondata di calore dell'estate 2025. Come sempre vi invitiamo a seguirci per i prossimi aggiornamenti e conoscere conferme e dettagli su questa evoluzione.