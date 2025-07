Meteo, allerta ondate di calore il 16 luglio 2025, 16 città a rischio per il Ministero della Salute

L'Italia si prepara ad un nuova ondata di calore dell'estate 2025 complice la rimonta dell'alta pressione accompagnata da una massa d'aria di matrice sub-africana. Nelle prossime ore scatta una nuova allerta meteo caldo in Italia per mercoledì 16 luglio 2025.

Sono 16 le città a rischio ondate di calore contrassegnate rispettivamente dal bollino arancione e giallo. Scopriamo quali sono le città e i diversi livelli di rischio.

Il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo caldo nella giornata di mercoledì 16 luglio 2025. Dopo alcune giornate di tregua dall'afa e dal caldo, complice il passaggio di una serie di sistemi perturbati, nelle prossime ore si delinea il ritorno dell'anticiclone con una nuova impennata delle temperature.

Da mercoledì 16 luglio 2025, infatti, scatta una nuova allerta meteo per il caldo in diverse città italiane suddivise a seconda del livello di rischio. In aumento le temperature da Nord a Sud con picchi di oltre 35° nelle regioni meridionali ed Isole.

In 2 città italiane scatta il livello 2 di allerta meteo caldo contrassegnato dal bollino arancione. Ricordiamo che, in caso di bollino arancione, l'allerta meteo segnala la presenza di condizioni meteorologiche a rischio per la salute, in particolare per alcuni sottogruppi di popolazione considerati più a rischio. L'attenzione in questo caso è rivolta verso le seguenti città d'Italia contrassegnate dal bollino arancione:

Perugia

Pescara

Meteo, bollino giallo per allerta caldo il 16 luglio 2025: le città a rischio

Infine, da non sottovalutare è anche il livello 1 di allerta meteo caldo comunicato dal Ministero della Salute in 14 città italiane contrassegnate dal bollino giallo. Si tratta del livello minimo d'allerta che, attenzione, segnala condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare una ondata di calore. Ecco la lista di tutte le città con bollino giallo per allerta caldo il 16 luglio 2025:

Ancona

Bologna

Brescia

Campobasso

Catania

Firenze

Frosinone

Latina

Messina

Milano

Rieti

Roma

Torino

Viterbo

L'estate 2025 è ancora lunga così il Ministero della Salute ha comunicato un decalogo con 10 pratici consigli da seguire per affrontare le ondate di calore dell'estate 2025. Ecco i 10 consigli da seguire per affrontare al meglio il grande caldo dei prossimi giorni: