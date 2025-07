Meteo, allerta caldo 15 luglio 2025, 12 città a rischio per il Ministero della Salute: ecco quali

Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di allerta caldo per ondata di calore in Italia nella giornata di martedì 15 luglio 2025. Ecco le città a rischio per la presenza di temperature elevate contrassegnate dal bollino arancione e giallo.

Dopo alcune giornate climaticamente instabili con il ritorno di piogge e temporali lungo tutto lo stivale, l'Italia si ritrova a fare i conti con la rimonta dell'alta pressione e il ripristino di condizioni stabili e soleggiate.

Nelle prossime ore è previsto un aumento del caldo e delle temperature con il ritorno dell'anticiclone nord-africano che comincerà a farsi sentire da Nord a Sud con una nuova allerta meteo per ondate di calore.

Nella giornata di mercoledì 15 luglio 2025, infatti, scatta l'allerta arancione di livello 2 che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta meteo di calore con bollino arancione è stata emessa in una sola città: Perugia.

Non solo, sempre il 15 luglio 2025 scatta uno stato di allerta livello 1 con bollino giallo. L'allerta meteo per il caldo, contrassegnata dal bollino giallo, indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Tra le città a rischio nella giornata di lunedì 15 luglio 2025 ci sono:

Ancona

Bologna

Brescia

Catania

Firenze

Frosinone

Latina

Pescara

Rieti

Trieste

Viterbo

Dopo una tregua dal grande caldo nei prossimi giorni in Italia è previsto il ritorno dell'anticiclone nord-africano con una nuova impennata delle temperature. Se nel Nord Italia persiste un clima instabile e variabile, complice il passaggio di alcuni fronti perturbati, il caldo torna l'indiscusso protagonista nelle regioni del Sud ed Isole dove sono previsti anche picchi di 35-36°.

Cosa fare durante una ondata di calore? Prima di tutto è consigliato di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, ma anche di evitare in generale l'esposizione alla luce del sole nelle ore più calde. Assolutamente vietato anche sposarsi con l'automobile e praticare sport e attività fisica all'esterno. Tra i soggetti che devono prestare massima attenzione ci sono: i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Infine è anche consigliato di arieggiare sempre gli ambienti e tenersi idratati bevendo molto acqua.