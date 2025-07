Meteo Italia, fine luglio all'insegna dei temporali: un'estate con scenari instabili?

Clima instabile e variabile nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna con il passaggio di un fronte perturbato. Piogge e temporali di forte intensità sono previsti nelle prossime ore con anche un'allerta meteo arancione e gialla.

Meteo, piogge e temporali al Centro-Nord, caldo al Sud

Bel tempo soleggiato in buona parte d'Italia nella giornata di sabato 12 luglio 2025 con qualche episodio di instabilità nelle regioni del Nord. Piogge e temporali isolati solo nelle zone alpine, ma tutto è destinato a cambiare da domenica 13 luglio con l'arrivo di una sistema pertubato che riporterà maltempo e temporali in diverse regioni del Centro-Nord. Il passaggio della perturbazione n.4 di luglio, in arrivo dalla Spagna, si farà sentire principalmente nelle regioni del Nord con fenomeni temporaleschi intensi.

Si tratta di una fase passeggera, visto che dalla prossima settimana è prevista la rimonta dell'alta pressione con il ritorno di giornate in generale soleggiate e stabili complice il rinforzo dell’Anticiclone Nordafricano lungo il Mediterraneo. Unica eccezione le regioni settentrionali dove, in particolare nella giornata di lunedì, saranno colpite dagli effetti di un’altra perturbazione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 12 luglio 2025: alternanza di sole e nuvole nelle regioni settentrionali con il rischio di piogge e temporali isolati nelle zone alpine e prealpine. Bel tempo nel resto d'Italia con sole e caldo anche se nelle prime ore del pomeriggio annuvolamenti sparsi sono previsti su Toscana, Umbria, Marche, Appennino Meridionale e Sardegna.

Domenica 13 luglio 2025 nuvole e temporali sin dalle prime ore del mattino su Alpi, Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà con fenomeni temporaleschi intensi in tutte le regioni del Centro-Nord, ma anche in Campania. Bel tempo soleggiato nel resto del Sud con temperature stabili e picchi di anche 35° in Sicilia.

Meteo, che tempo farà la prossima settimana?

Da lunedì 14 luglio 2025 il veloce fronte instabile. giunto in Italia da domenica 13 luglio, si allontanerà verso la penisola balcanica ma non si escludono ancora rovesci e temporali nelle regioni del Nord lambite dal passaggio di una perturbazione in transito sull’Europa centrale, la n. 5 del mese.

Nuvole sparse anche in Toscana e Sardegna mentre nel resto del Centro-Sud spazio a schiarite. In aumento le temperature al Centro-Nord, in particolare Emilia, Toscana, Umbria e Lazio con il ritorno di un clima caldo, ma non eccessivo. Sono previste, infatti, punte di 33-35° solo in Sicilia e Sardegna.

La tendenza meteo per la prossima settimana delinea la rimonta dell'alta pressione e il consolidamento di un anticiclone con componente sub-tropicale con il ripristino di un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Attenzione: solo giovedì 17 luglio è previsto il passaggio di un fronte temporalesco che potrebbe interessare le Alpi orientali.

Non si escludono temporali di calore nelle ore più calde, ma generalmente è previsto un aumento delle temperature in concomitanza con il ritorno dell'anticiclone nord-africano associato ad una massa d'aria calda. Le attuali proiezioni meteo delineano un aumento importante dei valori di anche +3-6° rispetto alla media con il rischio di una nuova ondata di calore. Come sempre continuate a seguirci per aggiornamenti.