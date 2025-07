Meteo, Italia nel sole senza afa e caldo. Quando cambierà la situazione? Le previsioni

Nessuna perturbazione in transito sull'Italia, che vive una fase climatica stabile e soleggiata ma senza caldo e afa. L'alta pressione, infatti, si mantiene distanza dal nostro Paese con temperature estive ma gradevoli almeno fino a venerdì. Cosa cambia con l'arrivo del weekend?

Meteo, sole e bel tempo in Italia ma senza caldo eccessivo

L'Italia vive una fase di estate piacevole con sole, bel tempo e temperature in linea con il periodo almeno fino a venerdì 11 luglio 2025. Nel weekend, infatti, è previsto un rialzo termico con il ritorno del caldo nelle regioni del Sud e Isole dove sono previsti anche 35°.

Nelle regioni del Centro-Nord, invece, torna un clima instabile e variabile complice l'arrivo della perturbazione n.4 di luglio in avvicinamento dalla Spagna che si farà sentire principalmente nelle regioni del Nord con temporale e rovesci anche lungo le Alpi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 10 luglio 2025: bel tempo sereno da Nord a Sud con il rischio di un aumento delle nuvole dal pomeriggio lungo le Alpi Orientali, Dorsale Appenninica e zone interne della Sicilia. Sole e clima estivo nel resto del Paese con le temperature in lieve aumento nelle regioni del Nord con valori compresi tra i 26-31°.

Nella giornata di venerdì 11 luglio 2025, invece, bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con il rischio di nubi cumuliformi nelle Alpi, all’estremo Nord-Est. Nel pomeriggio non si esclude il rischio di piogge e temporali su nord della Lombardia, Trentino, nord ed est del Veneto, Friuli Venezia Giulia, in serata anche nel nord del Piemonte. In aumento le temperature che sfiorano i 30 gradi sulle regioni tirreniche e Isole.

La tendenza meteo in vista del secondo weekend di luglio: che tempo farà?

Durante il secondo fine settimana di luglio la tendenza meteo delinea il ritorno di una fase climatica instabile e variabile nelle regioni del Centro-Nord. In particolare da sabato 12 luglio 2025 sono attesi nuovi fenomeni temporaleschi, anche intensi, dalle prime ore del pomeriggio lungo le Alpi, ma anche nel settore appenninico della Liguria e le zone interne di Toscana, Marche e Romagna.

Il maltempo raggiungerà anche la Lombardia, mentre nel resto del Paese è previsto un bel tempo soleggiato con temperature in aumento al Sud e nelle Isole. In calo le temperature al Nord, in particolare nelle aree colpite dalle piogge.

Ancora incerta la tendenza meteo per domenica 13 luglio 2025 anche se si delinea una estensione dell'instabilità su buona parte delle regioni settentrionali, in particolare in Emilia Romagna e regioni di Nord-Est con il rischio di piogge e temporali in Toscana e Lazio. Tra Sud e Isole ancora sole e caldo con temperature in aumento e picchi di anche 35°.