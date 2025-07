Meteo, cosa cambia dal 9 luglio in Italia? Le previsioni

La seconda settimana di luglio 2025 è nel segno di un clima instabile e variabile. Dopo una violenta ondata di maltempo che ha fatto registrare danni e disagi in diverse regioni, temperature in aumento ma lontane da quelle roventi delle scorse settimane. Nel weekend è previsto un nuovo aumento della instabilità.

Meteo, stop alla seconda ondata di caldo: clima stabile in Italia

Con l'arrivo di mercoledì 9 luglio 2025 possiamo considerare definitivamente archiviata la seconda intensa ondata di calore dell'estate 2025 anche nelle regioni del Sud e Isole. In queste ore, infatti, sono previsti gli ultimi picchi di calore con temperature intorno ai 35° in Puglia e Sicilia Sud-Orientale.

Il passaggio della perturbazione n.3 di luglio si farà sentire da oggi fino a tutto il weekend lungo tutto lo stivale con una massa d'aria fresca accompagnata da forti raffiche di vento fino a 60-70 Km/h, responsabile di un ulteriore calo termico in tutto il Paese. Fino a venerdì 11 luglio sono previste giornate stabili e dal clima estivo gradevole con temperature anche sotto la media stagionale, in particolare nelle regioni del Nord e lungo il versante adriatico.

Dopo il grande caldo e la violenta ondata di maltempo, l'Italia si prepara a vivere un clima estivo soleggiato e piacevole. Tutto cambia nel weekend con il ritorno dell'instabilità complice l'arrivo di una nuova perturbazione che colpirà dapprima le regioni del Nord e poi quelle del Centro. Ancora incerta l'evoluzione della prossima settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 9 luglio 2025: alternanza di annuvolamenti e schiarite in Italia con il rischio di piogge e temporali nelle Marche e Puglia. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato ad eccezione di qualche temporaneo addensamento nelle prime ore del pomeriggio lungo i rilievi alpini centro-orientali, nel Triveneto e nel sudest della Sardegna.

In netto calo le temperature massime ad eccezione degli ultimi picchi di calore di 33-34 gradi nel settore sud-orientale della Sicilia. Nel resto del Paese i valori restano in calo con picchi di massimo 24-25° al Nord. Anche giovedì 10 luglio 2025 giornata climaticamente stabile e soleggiata lungo tutto lo stivale con il rischio di annuvolamenti sparsi sui rilievi e all’estremo Nord-Est. Le temperature stazionarie, in calo anche le minime che sfiorano i 15° all'alba. Anche al Sud temperature in calo con valori compressi tra i 26 e i 31°.

Che tempo farà in vista del secondo weekend di luglio?

La tendenza meteo in vista del secondo weekend di luglio delinea per venerdì 11 luglio una stabilità atmosferica complice l’influsso dell’alta pressione. Farà caldo sì, ma sarà di gran lunga sopportabile rispetto a quello delle scorse settimane che hanno fatto registrare giornate afose e ondate di calore lungo tutto lo stivale. Sabato 12 luglio 2025 tempo soleggiato e stabile al Sud e Isole, mentre al Nord torna una certa instabilità atmosferica con il rischio di piogge isolate sui settori prealpini del Nordest, sull’alto Piemonte e sull’alta Lombardia.

Per domenica 13 luglio 2025 è previsto il ritorno di un clima instabile nelle regioni del Nord e Toscana, mentre il caldo tornerà a farsi sentire al Sud ed Isole complice la rimonta dell'anticiclone nord-africano. Una nuova ondata di calore in arrivo? Continuate a seguirci conferme ed aggiornamenti in tempo reale.