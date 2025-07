Meteo, allerta gialla il 9 luglio 2025 in Italia per maltempo e criticità: ecco dove

Scatta un nuovo stato di allerta meteo gialla il 9 luglio 2025 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per maltempo in diverse regioni. Ecco tutte le zone a rischio.

Maltempo in Italia il 9 luglio 2025: scatta l'allerta meteo gialla per piogge

L'Italia da alcuni giorni è nella morsa del maltempo complice l'arrivo delle prime perturbazioni del mese di luglio. Dopo settimane di grande caldo con temperature roventi e afa il maltempo è tornato protagonista con fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi tali da far scattare lo stato d'allerta meteo.

Anche nella giornata di mercoledì 9 luglio 2025 l'attenzione resta alta considerando il bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità diramato dal Dipartimento della Protezione Civile per rischio piogge e temporali in Italia.

Ecco le regioni e zone a rischio dove sono previsti temporali e piogge tali da far scattare l'allerta meteo gialla:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 9 luglio 2025 in Italia

Non solo, sempre mercoledì 9 luglio 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. In questo caso l'attenzione è tutta rivolta verso una sola regione dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi. Si tratta del Veneto e in particolare delle zone di: Livenza, Lemene e Tagliamento.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa per possibile rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. L'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stata comunicata per il 9 luglio 2025 in: