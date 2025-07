Maltempo Lombardia: nubifragi e allagamenti, ecco dove

Come annunciato dalle previsioni, nella notte tra il 7 e l'8 luglio Milano e gran parte della Lombardia è stata colpita da un nuovo violento nubifragio. A partire dalle 19, un sistema temporalesco di straordinaria intensità ha attraversato la regione, accompagnato da forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 km/h, piogge battenti e intense grandinate. Nonostante la Protezione Civile avesse emesso un’allerta arancione, l’intensità del maltempo ha superato le previsioni, provocando ingenti danni e richiedendo oltre 300 interventi da parte dei soccorritori.

Maltempo in Lombardia, alberi caduti e allagamenti

Violento temporale a Milano: raffiche di vento, alberi caduti e vigili del fuoco al lavoro. Ora la tregua https://t.co/fsY8AuPzB5 pic.twitter.com/1oPoyHnO1j — MilanoToday (@milano_today) July 8, 2025

Le precipitazioni più abbondanti si sono concentrate nella zona ovest di Milano, dove si sono registrati circa 30 millimetri di pioggia, mentre a est l’accumulo è stato intorno ai 15 millimetri. Tuttavia, è stato il vento a generare le maggiori preoccupazioni: sull’autostrada A4 le raffiche hanno toccato i 90 km/h, spingendo numerosi conducenti a rifugiarsi temporaneamente nelle aree di sosta.

Le aree prealpine e pedemontane sono state tra le più colpite, con situazioni particolarmente delicate causate da piogge abbondanti e prolungate. Gli effetti del maltempo si sono fatti sentire con allagamenti in garage, cantine e sottopassi, infiltrazioni in edifici sia pubblici che privati, e numerosi alberi abbattuti che hanno richiesto interventi urgenti per garantire la sicurezza.

In via Solari, la caduta di un grosso ramo ha interrotto momentaneamente la linea dei tram, causando problemi alla mobilità urbana. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati ininterrottamente per tutta la notte, rispondendo a centinaia di chiamate da parte della popolazione e intervenendo su molteplici fronti per fronteggiare l’emergenza.

L’assessore comunale alla Protezione Civile, Marco Granelli, ha seguito costantemente l’evolversi della situazione idraulica: il fiume Seveso ha sfiorato i limiti critici, avvicinandosi pericolosamente al punto di attivazione della vasca di contenimento. Anche il Lambro ha mostrato un netto aumento dei livelli, in particolare all’interno del Parco, dove è stato mantenuto un presidio operativo per garantire la sicurezza dei residenti.

Meteo Lombardia, cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Stando alle previsioni meteo dei prossimi giorni, il ritorno a condizioni meteo stabili non sarà immediato. Le temperature continueranno a rimanere inferiori alla media del periodo, mentre sono attesi nuovi episodi di maltempo, seppur sparsi e di carattere locale. L’alternanza tra ondate di caldo intenso e piogge violente sta diventando sempre più frequente, spingendo le amministrazioni locali a rafforzare le infrastrutture idrauliche e a migliorare la comunicazione con i cittadini attraverso aggiornamenti tempestivi.

Chi risiede in aree urbane colpite da fenomeni estremi come le supercelle, frequenti nel Nord Italia, deve prepararsi a possibili provvedimenti come la chiusura temporanea di parchi e giardini, ispezioni dei corsi d’acqua e problemi legati alla circolazione stradale. Restare informati e prestare attenzione alle allerte meteo rimane il modo più efficace per ridurre i rischi legati al maltempo in Lombardia.