Maltempo a Napoli: piogge da Bacoli a Procida con alberi caduti e le strade diventano fiumi

Dopo il grande caldo legato alla seconda intensa ondata di calore dell'estate 2025, anche la regione Campania è stata colpita dal maltempo. Piogge torrenziali e grandinate hanno interessato buona parte della Regione, in particolare la città di Napoli con diverse zone allagate. Ecco la situazione.

Napoli nella morsa del maltempo: allagamenti in diversi quartieri

Una forte ondata di maltempo ha colpito la regione Campania così come preannunciato dal Dipartimento della Protezione Civile che aveva comunicato un bollettino di allerta meteo. Fortissimi fenomeni temporaleschi con tanto di grandinate e nubifragi hanno interessato la Regione e in particolare la città di Napoli dove si sono registrati danni e disagi importanti.

A Napoli, infatti, il forte maltempo e le violenti piogge hanno causato la caduta di diversi alberi, ma anche allagamenti e disagi alla circolazione. L'allerta meteo resta alta in tutta la regione, a cominciare dal capoluogo napoletano colpito da un'ondata di maltempo senza precedenti considerando il periodo dell'anno.

Diversi comuni della città di Napoli sono andati in tilt per via delle piogge torrenziali che hanno fatto registrare allagamenti in diverse strade ed abitazioni. Danni e disagi anche in quartieri come Posillipo e Vomero dove sono caduti alberi e saltati diversi tombini.

Anche Procida non è stata risparmiata dal forte maltempo con il sindaco Dino Ambrosino che sui social ha fatto sapere che: "Sono almeno 20 i tombini saltati, un record: la linea fognaria non riesce a reggere la quantità straordinaria di pioggia e cede nei punti di sfogo. Ciò significa che in questi casi non abbiamo un problema di tombini otturati, ma è il contrario, la linea recepisce troppo e l’acqua viene da sotto a sopra".

Prorogata l'allerta meteo della Protezione civile in #Campania, dopo l'ondata di #maltempo su #Napoli e provincia, con allagamenti anche a #Bacoli. Nelle immagini la drammatica situazione a #Procida e #Pozzuoli pic.twitter.com/ACQ6Lew4nn — Notizie al contrario (@not_contro) July 7, 2025

Piogge e temporali anche a Bacoli e Pozzuoli: strade come fiumi

La forte ondata di piogge e maltempo che ha colpito la città di Napoli ha fatto registrare danni e disagi anche da Pozzuoli a Bacoli. L’ingente quantità di pioggia è stata registrata anche nelle località costiere della provincia, da Pozzuoli a Bacoli.

Il primo cittadino di Bacoli, comune italiano della città metropolitana di Napoli, sui social ha scritto: "Siamo in strada. Si è appena abbattuta su Bacoli una bomba d’acqua tra le più importanti mai registrate in città negli ultimi decenni. Una tempesta fortissima. In meno di un’ora, registriamo la caduta di 90 mm d’acqua. È la quantità più elevata, al momento, che le stazioni meteo hanno registrato in tutta la provincia di Napoli".

Le piogge torrenziali hanno trasformato le strade della città metropolitana in veri e propri fiumi in diversi quartieri. Al Vomero alcuni motorini sono stati trascinati dalla pioggia, mentre in via Domenico Fontana due alberi caduti hanno bloccato le strade. Fortunatamente non risultano feriti.