Meteo, allerta caldo 8 luglio 2025, 5 città a rischio per il Ministero della Salute: ecco quali sono

Nonostante l'arrivo del maltempo a partire dal Centro Nord con piogge, temporali e danni in diverse regioni d'Italia, il Ministero della Salute ha emesso per martedì 8 luglio 2025 un nuovo stato di allerta meteo caldo in alcune città del Sud. Ecco quali sono le città a rischio ondate di calore.

Nuovo bollettino meteo per ondate di calore nella giornata di martedì 8 luglio 2025. Il Ministero della Salute ha emesso uno stato di allerta meteo per il caldo in diverse città dello stivale alle prese con temperature roventi nelle prossime ore. La seconda intensa ondata di calore dell'estate 2025 ha comunque oramai i giorni contati con una tregua sempre più vicina in tutta Italia.

Il caldo e l'afa continuano però a farsi sentire in alcun città con il Ministero della Salute che ha diramato uno stato di allerta meteo per il forte caldo di livello 1 corrispondente al bollino giallo. Ricordiamo che il bollino giallo di allerta meteo per il caldo, indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Ecco la lista della città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo l'8 luglio 2025:

Bari

Catania

Messina

Palermo

Reggio Calabria

Proseguono le ondate di calore in Italia e in vista di settimane ancora più bollenti, il Ministero della Salute ha diramato una serie di pratici e semplici consigli da seguire per affrontare al meglio le ondate di caldo. A seguire i 10 consigli del Ministero della Salute per affrontare al meglio il grande caldo: