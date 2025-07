Meteo, maltempo al Centro-Nord e tregua dal caldo al Sud: le previsioni dei prossimi giorni

La seconda intensa ondata di calore dell'estate 2025 sta per concludersi in Italia. Dopo settimane all'insegna del caldo con afa e temperature estreme, è al via una settimana climaticamente instabile e variabile lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia: stop alla seconda ondata di calore dell'estate

L'Italia è alle prese con la prima perturbazione del mese di luglio che ha indebolito l'anticiclone nord-africano mettendo fine alla seconda intensa ondata di calore dell'estate. Piogge e temporali, accompagnati da forti raffiche di vento, hanno interessato buona parte delle regioni del Nord dove si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi con danni e disagi.

Nelle prossime ore resta ancora alta l'attenzione per via dello stato d'allerta meteo arancione diramato in Lombardia e Veneto. Il maltempo interesserà principalmente le regioni del Nord e in particolare Lombardia e Toscana, mentre al Sud il tempo resterà stabile e soleggiato con il rischio di qualche episodio instabile all’estremo Nord-Est e sulle zone interne del Centro-Sud complice l'arrivo di un’altra perturbazione, la numero 2 del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 7 luglio 2025: bel tempo soleggiato al Sud e Isole, mentre alternanza di sole e nuvole nel resto del Paese. Piogge e temporali, anche intensi, su Friuli Venezia Giulia, zone interne del Centro e lungo le coste toscane. Con il passare delle ore il maltempo è previsto anche lungo le Alpi e l'Appennino centrale e settentrionale e Campania. In serata temporali e piogge in estensione anche al resto del Nord.

In calo le temperature massime al Nord-Est in gran parte del Centro e in Campania, Basilicata e nord della Puglia. Anche martedì 8 luglio 2025 clima instabile con una alternanza di sole e nuvole lungo tutto lo stivale e il rischio di nuovi temporali nelle regioni del Centro-Nord. Ancora sole al Sud anche se le temperature iniziano a calare in buona parte del Paese.

La tendenza meteo dei prossimi giorni: poi tornerà il caldo in Italia?

Le previsioni meteo delineano entro mercoledì 9 luglio 2025 la fine della seconda ondata di calore dell'estate 2025. Dopo settimane di caldo "infernale" con temperature bollenti e il fenomeno delle notti tropicali è previsto un calo delle temperature che, dopo aver interessato le regioni del Centro-Nord, coinvolgerà anche il Sud e le Isole.

Tra mercoledì 9 e giovedì 10 luglio 2025, infatti, è previsto un abbassamento delle temperature con i valori che si porteranno al di sotto delle medie stagionali con valori compresi intorno ai 30° e picchi massimi di 32-33°. In calo anche le minime, ma attenzione: si tratta di una fase passeggera, visto che per il weekend è prevista una crescita dei valori ma senza il ritorno di un caldo intenso.

Da metà settimana, dopo un inizio segnato da un clima instabile e variabile, è previsto il ritorno del bel tempo con il rischio di qualche temporale pomeridiano solo a ridosso dei rilievi. Ancora incerte le previsioni in vista del fine settimana anche se non si esclude il ritorno dell'anticiclone nord-africano con un conseguente aumento delle temperature associato ad una nuova ondata di calore. Per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.