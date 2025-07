Meteo, Italia divisa in due tra piogge e caldo: le previsioni di questi giorni

La seconda intensa ondata dell'estate 2025 è un lontano ricordo, visto che l'Italia negli ultimi giorni è alla prese con una violenta ondata di maltempo. Piogge e temporali dopo aver colpito le regioni del Nord hanno raggiunto anche il Sud e Isole mettendo così tregua al grande caldo. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, piogge e temporali dal Nord al Sud in Italia

Ultimi stralci di caldo e afa in Puglia e lungo i settori ionici, visto che da mercoledì 9 luglio 2025 la seconda ondata di calore dell'estate 2025 può ritenersi archiviata. L'Italia da giorni sta facendo i conti con l'arrivo delle prime perturbazioni del mese che hanno riportato piogge e temporali dapprima nelle regioni del Centro-Nord e da domani anche al Sud.

Nelle prossime ore la perturbazione numero 3 del mese interesserà le regioni di Nord-Est, Liguria compresa, con fenomeni temporaleschi intensi. Con l'arrivo di questa perturbazione spazio a correnti d'aria fresca che metteranno in stand-bye il grande caldo garantendo successivamente giornate climaticamente stabili caratterizzate da un clima gradevole con temperature anche sotto la media soprattutto nelle regioni settentrionali. Nel weekend, clima instabile e variabile nelle regioni del Nord, in particolare nella giornata di domenica 13 luglio con piogge e temporali che potrebbero interessare non solo i rilievi, ma anche le pianure.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 8 luglio 2025: rovesci e temporali su Alpi orientali, Friuli, Marche, zone interne del Centro, Campania e Calabria tirrenica, mentre schiarite nel resto del Paese. Nel pomeriggio il maltempo torna a farsi sentire anche in Piemonte, Lombardia, Nord-Est, Liguria e Appennino centro-settentrionale. In calo anche le temperature nelle regioni del Centro-Nord, mentre ancora molto caldo in Puglia dove si sfiorano anche i 35-37°.

Mercoledì 9 luglio 2025 nuvole nelle prime ore del mattino su medio e basso Adriatico, in rapido miglioramento, mentre nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole. Calano le temperature lungo tutto lo stivale, compreso il Sud e la Sicilia, ma non si escludono locali picchi di anche 35°.

Che tempo farà in vista del weekend in Italia?

Dopo la fine delle seconda intensa ondata di calore dell'estate 2025, l'Italia si ritrova a vivere una fase climatica instabile, ma con temperature più vivibili e valori che in vista del weekend potranno anche far registrare un calo rispetto alla media del periodo.

Dopo la calura e l'afa delle ultime settimane stop al fenomeno delle notti tropicali con le minime notturne in calo anche se non si escludono picchi durante il giorno di anche 32-33°. Tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio le previsioni delineano un clima stabile e soleggiato. Non mancheranno i classici temporali di calore nel pomeriggio a ridosso dei rilievi.

La tendenza meteo in vista del weekend è all'insegna dell'instabilità; a cominciare da sabato 12 luglio è previsto un clima variabile con il rischio di piogge e temporali verso le pianure vicine delle Venezie e della Lombardia orientale.

Domenica 13 luglio 2025 non si esclude la possibilità di una nuova ondata di maltempo con fenomeni temporaleschi nelle regioni del Nord e qualche annuvolamento al Centro-Sud. Stabili le temperature con qualche picco di calore solo in Sardegna. Per l'inizio della prossima settimana è previsto il ritorno dell'anticiclone nord-africano con un incremento delle temperature di anche 2-4° oltre la media con caldo in aumento senza nessun segnale evidente di ondate di calore importanti. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.