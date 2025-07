Neve sullo Stelvio: tutto bianco a nemmeno metà luglio

Dopo il caldo torrido arriva la neve sullo Stelvio. Il 7 luglio - ovvero ancora nella prima metà del mese estivo - il paesaggio si è sorprendentemente imbiancato regalando una cartolina unica a tutti gli abitanti e i turisti presenti nella zona. Ecco le ultime news.

Neve sullo Stelvio: colpa dell'ondata di maltempo

A causa di un fronte di maltempo è tornata la neve sullo Stelvio. La perturbazione che ha investito il Trentino nelle scorse ore ha infatti portato con sé pioggia, raffiche forti di vento, grandine, ma anche neve. Nella tarda sera di ieri, lunedì 7 luglio e nel corso della notte è tornato a nevicare.

La perturbazione ha attraversato l'Alto Adige portando a un brusco abbassamento delle temperature. In questo modo il limite delle nevicate è sceso bruscamente e il Passo dello Stelvio, che si trova poco oltre i 2.700 metri sul livello del mare, si è presentato, questa mattina, alle prime luci dell'amba, tutto imbiancato, come vedete nella foto.

Paesaggio imbiancato, ma a causa della grandine, invece, a Solteri, a Martignano e a Gardolo. Si sono registrati, soprattutto in quest'ultima località, rovesci torrenziali e sono stati rinvenuti chicchi di grandine molto grossi.

In generale i valori minimi sono crollati non solo in quota, ma anche nel fondovalle. La città di Bolzano si è svegliata con 14 gradi, dopo settimane in cui la temperature minima era rimasta sopra i 20 gradi. Nelle località di montagna, invece, le minime si sono attestate nelle ultime ore, poco sopra allo zero.

Il maltempo ha fatto sì che occorressero, però, numerosi interventi dei Vigili del fuoco in Trentino per alberi e rami caduti per il forte vento e cantine allagate.

