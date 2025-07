Meteo, che tempo farà nel weekend? Le previsioni di metà luglio

Il secondo fine settimana di luglio delinea una Italia climaticamente divisa in due. Nelle regioni del Nord si segnalano nuovi episodi di instabilità, mentre sole e caldo al Sud e Isole. Scopriamo le previsioni meteo del weekend.

Meteo, le previsioni del fine settimana in Italia: sole e piogge?

Clima instabile e variabile nelle regioni del Nord e lungo le Alpi per il passaggio di correnti relativamente fresche, mentre nel resto del Paese prosegue un clima di stampo estivo, ma con un caldo non eccessivo.

In aumento le temperature al Centro-Sud e Isole con picchi di anche 35°, mentre le regioni settentrionali dovranno fare i conti con locale instabilità che in alcuni casi si farà sentire anche in diverse regioni del Centro. Tutto cambia con l'inizio della prossima settimana con la rimonta dell'alta pressione con condizioni meteo stabili e soleggiate e un rialzo termico.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 11 luglio 2025: nuvole nelle prime ore del mattino nelle zone di Nord-Est, mentre nel pomeriggio il maltempo torna protagonista Trentino Alto Adige, zone nord del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non solo, piogge e temporali anche sui rilievi lombardi e Alpi Marittime con annuvolamenti sparsi nel resto dell’arco alpino e in quasi tutte le zone appenniniche. Le temperature massime registrano un aumento nei valori lungo tutto lo stivale.

Sabato 12 luglio 2025 alternanza tra sole e nuvole nelle regioni del Nord, ma anche Toscana, Umbria e Marche con il rischio di isolati rovesci e temporali nelle ore pomeridiana. Bel tempo con sole nel resto del Paese, in particolare nelle regioni meridionali e nelle Isole con un generale aumento delle temperature.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Le previsioni meteo per domenica 13 luglio 2025 delineano un aumento della instabilità lungo tutto lo stivale complice il passaggio della perturbazione n.4 del mese. Ancora incerta l'evoluzione relativa alle zone interessate da piogge e temporali anche se i modelli mostrano il rischio di una fase piovosa e temporalesca intensa nella notte tra sabato 12 e domenica 13 luglio in buona parte della regioni del Nord, ma anche in Sardegna e Sicilia.

Non sono da escludere fenomeni temporaleschi intensi con il rischio di grandinate accompagnate da forti raffiche di vento. Per l'inizio della prossima settimana, invece, è previsto un miglioramento del clima complice la rimonta dell'alta pressione che si estenderà fino al Mediterraneo centrale e ai Balcani occidentali.

Nel dettaglio tra lunedì 14 e giovedì 17 luglio le previsioni meteo delineano un clima stabile con la rimonta dell'anticiclone con il rischio di temporali di calore nelle ore più calde nelle zone di montagna del Nord. In aumento le temperature anche con i valori che sfioreranno i 30° con picchi di 35-36° al Sud e Isole.

A partire dalla metà di luglio è previsto un consolidamento dell’alta pressione complice l'arrivo di una componente sub-tropicale in quota. Se confermata questa evoluzione non si esclude dopo il 15 luglio la rimonta dell’anticiclone africano con una nuova intensa ondata di calore.