Meteo, allerta arancione e gialla il 13 luglio 2025 in Italia: le regioni e zone a rischio

Piogge e temporali tornano protagonisti in Italia nella giornata di domani, domenica 13 luglio 2025 con un nuovo stato di allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un duplice bollettino di allerta arancione e gialla per maltempo e criticità in diverse regioni.

Maltempo in Italia, scatta l'allerta arancione il 13 luglio 2025

Un nuovo fronte perturbato è arrivato in Italia facendo registrare fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare un nuovo bollettino d'allerta meteo. La Protezione Civile ha emesso per domenica 13 luglio 2025 uno stato di allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge e temporali. L'attenzione è tutta rivolta verso una sola regione dove nelle prossime ore sono previsti forti temporali. Si tratta della Toscana e nel dettaglio delle zone di:

Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Sempre in Toscana nella giornata di domenica 13 luglio 2025 scatta anche l'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico che si riferisce alla probabilità che si verifichino fenomeni legati all'acqua (idro-) e alla terra (geo-) che possono causare danni o pericoli per le persone, le infrastrutture e l'ambiente. A seguire le zone a rischio:

Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Allerta meteo gialla il 13 luglio 2025 in Italia: le regioni coinvolte

Maltempo e criticità sono previste nella giornata di domenica 13 luglio 2025 in diverse regioni del Centro-Nord colpite dal passaggio di una nuova perturbazione. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Lombardia : Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

: Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale; Toscana : Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Ombrone Gr-Alto;

: Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Ombrone Gr-Alto; Umbria : Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Sempre domenica 13 luglio 2025, la Protezione Civile ha emesso anche uno stato d'allerta gialla per rischio idraulico in Toscana e nelle seguenti zone: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Infine non è da sottovalutare il rischio d'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata nella regione Toscana nelle zone di:

Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Ombrone Gr-Alto.