Meteo, allerta gialla per temporali il 14 luglio 2025 in Italia: le regioni a rischio

Un inizio di settimana all'insegna del maltempo in diverse regioni d'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nella giornata di lunedì 14 luglio 2025. Ecco le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 14 luglio 2025

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per lunedì 14 luglio 2025 uno stato di allerta meteo gialla per il rischio di piogge e temporali in Italia. Diverse le regioni coinvolte nel passaggio di un nuovo fronte temporalesco che farà sentire i suoi effetti all'inizio della settimana con piogge e rovesci anche intensi. Lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali è stata emessa nelle regioni e zone:

Lombardia : Valcamonica;

: Valcamonica; Toscana: Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla comunicata dalla Protezione Civile in Italia per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico si riferisce alla probabilità che si verifichino fenomeni come frane, alluvioni, colate di fango o smottamenti, causati da piogge intense o altri eventi meteorologici che alterano l'equilibrio del territorio.

Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 14 luglio 2025: