Meteo, nuova ondata di calore in arrivo con temperature oltre i 35°: le previsioni

Clima stabile e soleggiato in buona parte d'Italia da martedì 15 luglio 2025. Le previsioni meteo delineano una rimonta dell'alta pressione con una nuova ondata di calore e temperature in aumento.

Meteo, torna il caldo in Italia con picchi di oltre 35°

La rimonta dell'alta pressione nelle prossime ore favorirà il ritorno del caldo con una innalzamento delle temperature che sfioreranno in diverse parti d'Italia i 35°. L'alta pressione torna così ad espandersi lungo il Mediterraneo occidentale e centrale coinvolgendo buona parte dell'Italia.

Nella giornata di martedì 15 luglio 2025 bel tempo soleggiato e stabile lungo tutto lo stivale con un aumento delle temperature al Centro-Sud e Isole. Le regioni del Nord dovranno ugualmente fare i conti con l'arrivo di correnti fresche e instabili provenienti dall'Atlantico che determineranno un clima instabile e variabile, in particolare nella giornata di giovedì 17 luglio con un conseguente calo delle temperature nelle regioni settentrionali e centrali adriatiche.

Nel weekend tutto cambia con la rimonta dell'alta pressione di matrice africana che garantirà tempo bello e soleggiato ovunque con un rialzo delle temperature e il ritorno del grande caldo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 15 luglio 2025: nuvole sparse nelle prime ore del mattino con il rischio di isolati temporali in Calabria. Bel tempo stabile e soleggiato nel resto d'Italia anche se non si escludono brevi e isolati temporali su Alpi e Appennino. In aumento le temperature massime al Centro-Nord e Sardegna con i valori che, principalmente nelle regioni del Sud e Isole, supereranno anche i 35°.

Mercoledì 16 luglio 2025 piogge e rovesci sul settore alpino orientale, nel pomeriggio anche sull’Appennino Emiliano, mentre bel tempo soleggiato nel resto d'Italia. Non si escludono, nella notte tra mercoledì e giovedì, piogge e temporali sparsi sulle pianure del Nord-Est e in Emilia Romagna. Crescono ancora le temperature con un clima che tende a farsi nuovamente bollente.

Meteo, le previsioni in vista del weekend: torna l'afa e il caldo

Il passaggio della perturbazione n.6 di luglio si farà sentire nelle regioni del Nord-Est nella giornata di giovedì 17 luglio 2025 con fenomeni temporaleschi anche intensi. Una veloce ondata di maltempo è prevista lungo l’Adriatico con un clima che tenderà a farsi instabile e variabile in Emilia Romagna, Abruzzo, Molise e nelle zone interne del Centro dove non si escludono rovesci anche forti. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche sui rilievi del Nord-Est e infine in Puglia dove sono previsti temporali.

Tutto è destinato a cambiare da venerdì 18 luglio con il rinforzo dell'alta pressione accompagnata da una matrice sub-tropicale che riporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Solo l’estremo Sud, nel dettaglio Calabria, Salento e Sicilia, risentirà degli ultimi effetti della perturbazione in allontanamento.

Durante il weekend del 19-20 luglio è prevista una rimonta dell'alta pressione con un conseguente clima caldo e soleggiato lungo tutto lo stivale. In aumento anche le temperature, in particolare al Centro-Sud e Isole, con valori che supereranno anche i 35°.

Ancora poco chiara la situazione per le regioni del Nord dove, tra domenica 20 e lunedì 21 luglio, sembra profilarsi il passaggio di un nuovo fronte perturbato che riporterà ancora instabilità. Naturalmente la tendenza è ancora incerta per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per eventuali conferme e ulteriori dettagli.