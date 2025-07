Meteo, allerta gialla il 17 luglio 2025 in Italia: le regioni a rischio maltempo

Piogge e temporali in arrivo nelle prossime ore in alcune zone d'Italia. Contemporaneamente a un'allerta caldo, scatta così in altre aree un'allerta meteo gialla nella giornata di giovedì 17 luglio 2025 per maltempo e criticità. Ecco le regioni e le zone interessate dall'allerta.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 17 luglio 2025

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 17 luglio 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali. Un fronte perturbato è in arrivo nelle prossime ore con fenomeni temporaleschi intensi in alcune zone.

L'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per piogge e temporali è stata emessa dalla Protezione Civile per giovedì 17 luglio 2025 in 7 regioni. Ecco le zone a rischio:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Campania : Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;

: Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele; Lazio : Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene;

: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Medio Tevere.

Allerta meteo per rischio idrogeologico il 17 luglio 2025 in Italia

Non solo, sempre giovedì 17 luglio 2025 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti negativi che eventi legati all'acqua, come piogge intense o esondazioni, possono avere sul territorio, causando frane, alluvioni, o altri tipi di dissesto.

Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 17 luglio 2025: