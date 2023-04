Allerta meteo gialla 1° maggio 2023 in 11 regioni: ecco quali sono le zone coinvolte

Nuova allerta meteo gialla per il 1° maggio 2023 in ben 11 regioni. Cosa ci attende? A causa dell’arrivo di una vasta area perturbata di origine atlantica, capace di determinare un graduale peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del nostro Paese con precipitazioni sparse e anche temporalesche, la Protezione Civile ha emanato un nuovo bollettino in cui sono coinvolte le aree tirreniche peninsulari e quelle interne delle regioni del Centro. Ecco l'elenco delle zone coinvolte dall'allerta per condizioni metereologiche avverse.

Allerta meteo gialla per rischio temporali: tutte le regioni coinvolte

Nell’avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali dalle prime ore di lunedì 1° maggio, si attendono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Abruzzo, specie sui settori meridionali e su Molise e Campania. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. L'allerta comprende anche regioni quali: Marche, Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria e in alcuni settori del Piemonte e della Sicilia.

Nello specifico in Abruzzo le zone coinvolte saranno: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro oltre a Bacini Tordino Vomano mentre in Basilicata le zone denominate: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D e Basi-C.

In Calabria invece la Protezione Civile ha inserito nel bollettino le zone denominate:

Versante Jonico Meridionale

Versante Tirrenico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale

Versante Jonico Centro-meridionale

Versante Jonico Settentrionale

Versante Tirrenico Meridionale

Versante Tirrenico Centro-meridionale

Versante Tirrenico Centro-settentrionale



In Campania:

Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento

Tanagro

Tusciano e Alto Sele

Alta Irpinia e Sannio

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno e Monti Picentini

Alto Volturno e Matese

Piana campana

Napoli

Isole e Area vesuviana



Per quanto riguarda il Lazio le zone coinvolte sono: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma mentre in Molise ci sono: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea ed Alto Volturno - Medio Sangro.

In Sicilia l'allerta riguarda: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico e Bacino del Fiume Simeto mentre in Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere ed Alto Tevere.

Allerta meteo idrogeologica e idraulica: il bollettino

Per la Protezione Civile sono in allerta gialla per rischio idrogeologico Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Sicilia. Le zone coinvolte? Per diverse regioni in elenco si tratta delle stesse già comprese nell'allerta temporali. Nelle Marche, invece:

Marc-2

Marc-1

Marc-6

Marc-5

Marc-4

Marc-3

Per quanto riguarda il Piemonte sono interessate dal maltempo: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura. In Puglia:

Basso Fortore

Tavoliere - bassi bacini del Candelaro

Cervaro e Carapelle

Gargano e Tremiti

Basso Ofanto

Sub-Appennino Dauno

Puglia Centrale Adriatica

Bacini del Lato e del Lenne

Puglia Centrale Bradanica

Salento

Per finire a rischio idraulico vi sono tutte le zone coinvolte già nelle allerte precedenti della Calabria.