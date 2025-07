Meteo, torna il caldo africano con afa e aumento delle temperature: le previsioni

L'anticiclone africano ritorna protagonista in Italia nel terzo weekend di luglio dando così il via alla terza ondata di calore dell'estate 2025. Tra le regioni più colpite dal grande calo quelle del Sud, Sicilia e Sardegna dove sono previste temperature oltre i 40°. Le previsioni meteo.

Meteo, al via la terza ondata di calore dell'estate 2025 in Italia

Caldo ed afa in Italia in concomitanza del weekend del 19-20 luglio 2025 complice la rimonta dell'anticiclone africano accompagnato da una massa d'aria calda sub-tropicale. Previsto un aumento importante delle temperature, in particolare nelle regioni del Sud e Isole, con caldo africano e temperature che supereranno anche i 40°. La rimonta dell'alta pressione lungo il Mediterraneo garantirà nelle prossime ore e per tutto il fine settimana un clima stabile e soleggiato con caldo in intensificazioni nelle regioni del Centro-Sud. Ancora un pò di instabilità al Nord tra sabato 19 e domenica 21 luglio con il rischio di deboli ed isolate piogge su Alpi, Prealpi e, localmente, anche sulle aree di pianura. In crescita le temperature lungo tutto lo stivale, il caldo si farà sentire ma non sarà eccessivo anche se nel fine settimana la calura tornerà a intensificarsi con l'inizio di una nuova ondata di calore nelle regioni del Centro-Sud e Isole Maggioril Le attuali proiezioni delineano una terza intensa ondata di calore, forse la più calda finora, con le temperature che supereranno i 40°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 18 luglio 2025: cieli sereni nelle prime ore del mattino, ma dal pomeriggio nuvole in aumento lungo le Alpi e la dorsale appenninica con il rischio di piogge e temporali sull’Appennino calabro-lucano e, localmente, anche sui settori alpini. Bel tempo e sole nel resto d'Italia. Nella giornata di sabato 19 luglio 2025 bel tempo sin dalle prime ore del mattino da Nord a Sud con qualche nuvole su Toscana e il rischio di locali piogge tra Piemonte e Liguria. Nel corso della giornata è previsto un incremento dell’instabilità sulle regioni settentrionali con il rischio di rovesci e temporali su Alpi e Prealpi. In leggero calo le temperature massime al Centro-Nord, mentre in crescita nelle regioni di Nord-Est, Sud, in Sicilia e in Sardegna con picchi di anche 35°.

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

L'Italia è nella morsa della terza ondata di calore dell'estate 2025. Da domenica 20 luglio 2025 si segnala una intensificazione del caldo con il ritorno dell'afa nelle regioni del Sud e Isole con valori che supereranno i 40° con picchi di anche 45°. Dati alla mano, la nuova ondata di calore si preannuncia la più intensa finora vissuta anche se avrà durata breve, visto che da giovedì 24 luglio è previsto l'arrivo di un fronte perturbato dal Nord Europa che interesserà dapprima le regioni settentrionali e poi il Centro-Sud.

Le regioni del Nord resteranno al margine della terza ondata di calore complice la presenza di una serie di perturbazioni in transito sull’Europa centrale. Dal lunedì 21 luglio 2025 torna una marcata instabilità con il rischio di piogge e temporali sui settori alpini e prealpini con temperature in live calo. Il caldo si farà sentire solo in Emilia Romagna dove sono previsti valori intorno ai 35 gradi. Tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2025, infatti, è previsto l'avvicinamento di un fronte instabile con temporali dapprima nelle regioni del Nord e successivamente al Centro-Sud. Dopo questa fase l'Italia vivrà giornate estive, ma senza caldo intenso che, previsioni alla mano, dovrebbe tornare alla fine del mese.