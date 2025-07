Meteo, allerta caldo il 19 luglio 2025: 14 città a rischio con il bollino arancione e giallo del Ministero della Salute

a

Il Ministero della Salute ha comunicato per sabato 19 luglio 2025 un nuovo bollettino di allerta meteo caldo in diverse città d'Italia (mentre in altre zone c'è un'allerta maltempo). Con l'arrivo della terza intensa ondata di calore dell'estate 2025 è previsto un rialzo termico importante con valori che supereranno in diverse regioni anche i 40°.

Nel terzo weekend di luglio 2025 l'Italia si ritrova a fare i conti con la rimonta dell'anticiclone nord-africano e il ritorno di una nuova ondata di calore. Nella giornata di sabato 19 luglio 2025, infatti, il Ministero della Salute ha diramato uno stato di allerta meteo caldo in alcune città italiana con diversi livelli di criticità.

Il caldo africano torna protagonista nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 luglio 2025 in Italia con un aumento importante delle temperature che si faranno davvero bollenti. Previsioni alla mano, infatti, è in arrivo un rialzo termico soprattutto nelle regioni del Sud e Isole con i valori che sfioreranno i 40° con picchi di anche 45° per la presenza di forti venti di Scirocco.

Nella giornata di sabato 19 luglio 2025 le temperature torneranno a farsi bollenti in diverse città italiane così il Ministero della Salute ha comunicato uno stato di allerta meteo per il caldo di livello 2 corrispondente al bollino arancione. Ricordiamo che il bollino arancione indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'attenzione in questo caso è verso due città italiane dove scatta il bollino arancione di allerta meteo per ondate di calore il 19 luglio 2025:

Palermo

Perugia

Non solo, il caldo africano e l'afa si faranno sentire anche in altre città dove scatta l'allerta meteo per il caldo di livello 1. In questo caso le città a rischio sono contrassegnate da un bollino giallo che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che precedono il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Ecco la lista della 12 città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo il 19 luglio 2025:

Ancona

Bologna

Bolzano

Cagliari

Campobasso

Catania

Firenze

Frosinone

Latina

Messina

Rieti

Roma

Proseguono le ondate di calore in Italia e considerando che l'estate è ancora lunga il Ministero della Salute ha pensato bene di condividere una serie di pratici consigli da seguire per affrontare al meglio il grande caldo. Ecco 10 semplici consigli da seguire per affrontare al meglio le ondate di calore: