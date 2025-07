Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 19 luglio 2025 in Italia: le regioni a rischio

Non solo caldo ed afa in Italia considerando che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 19 luglio 2025, un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità in diverse regioni (mentre in altre zone c'è un'allerta caldo). Ecco tutte le aree a rischio per il maltempo.

Maltempo in Italia il 19 luglio 2025: piogge e temporali con allerta meteo gialla

La rimonta dell'anticiclone nord-africano accompagnato dalla presenza di una massa sub-tropicale dà il via alla terza intensa ondata di calore dell'estate 2025. In diverse regioni e città scatta il livello d'allerta meteo 1 e 2 per il caldo con bollino arancione e giallo in diverse città, ma attenzione in alcune regioni il grande caldo si farà sentire solo marginalmente.

Si tratta del Nord Italia alle prese con il passaggio di un fronte perturbato che raggiungerà il suo picco tra sabato 19 e domenica 20 luglio con fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare l'allerta meteo.

Piogge e rovesci, anche localmente intensi, sono previsti per sabato 19 luglio 2025 nelle regioni del Nord dove la Protezione Civile ha fatto scattare l'allerta meteo gialla per rischio temporali. L'attenzione è rivolta a due regioni, Lombardia e Trentino Alto Adige, che saranno colpite da un forte fronte perturbato. Ecco le zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio temporali il 19 luglio 2025:

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.



Meteo Italia, domani 19 luglio scatta allerta per rischio idrogeologico al Nord

Non solo, sempre sabato 19 luglio 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico.

Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde alla possibilità che si verifichino eventi dannosi legati all'acqua e al terreno, come frane, alluvioni, o smottamenti, causati da fenomeni meteorologici intensi o da modificazioni del territorio. Ecco le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 19 luglio 2025: