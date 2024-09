Meteo, previsioni per il weekend dopo i temporali: tra sole e piogge

L'anticiclone africano comincia sempre di più ad attenuarsi lasciando spazio al maltempo. Dopo mesi di grande caldo, afa e calura, il mese di settembre ha segnato il ritorno del maltempo con piogge e rovesci che hanno fatto registrare danni e disagi da Nord a Sud. Che tempo farà nel primo weekend di settembre?

Meteo, piogge e rovesci in Italia: scatta l'allerta maltempo

L'Italia è attraversata, da Nord a Sud, da una forte ed intensa ondata di maltempo. Piogge torrenziali, nubifragi e grandinate stanno interessando tutto lo stivale facendo registrare disagi e allagamenti, ma anche danni come successo a Roma dove un fulmine ha colpito e danneggiato l'Arco di Costantino. Non solo, piogge battenti e grandinate hanno colpito non solo la città di Roma, ma anche il Nord con allagamenti in Lombardia, Piemonte e Liguria. La causa è legata al passaggio della seconda perturbazione del mese di gran lunga più intensa e violenta della precedente.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 5 settembre 2024: pioggia e maltempo nelle regioni del Nord, centrali tirreniche e in Campania con fenomeni temporaleschi intensi. In brusco calo le temperature con punte intorno ai 20° al Nord-Ovest. La forte fase di maltempo prosegue per tutto il giorno e non si escludono anche situazioni critiche vista la triplice allerta rossa, arancione e gialla diramata dalla Protezione Civile da Nord a Sud.

Venerdì 6 settembre, invece, tempo in miglioramento con le prime schiarite nelle regioni del Sud, ma anche Sicilia e Sardegna. Ancora nuvole al Nord con il rischio di isolati rovesci per lo più fra Lombardia e Nord-Est, in esaurimento dal pomeriggio. Le temperature minime in calo, mentre le massime in rialzo in particolare al Sud con picchi di anche 35°.

Meteo, che tempo farà il fine settimana? La tendenza

Il primo weekend di settembre prende il via con un clima tranquillo complice il temporaneo rinforzo dell’alta pressione. Dopo giorni di piogge e rovesci, in diverse parti d'Italia sabato 7 settembre è tempo di schiarite anche se annuvolamenti sparsi ci sono su Alpi, Prealpi, vicine fasce pedemontane e soprattutto tra Calabria e Sicilia. In aumento anche le temperature, in particolare al Centro-Nord e Sardegna con le massime che sfiorano i 27-33° e picchi di anche 35° a conferma che l'estate non solo un ricordo!

Durante la giornata di domenica 8 settembre è previsto un ulteriore indebolimento dell'anticiclone per l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.3 del mese, che raggiungerà il Nord-Ovest e il settore intorno al Ligure per poi toccare anche il Nord-Est, Sardegna, Umbria e Lazio. In calo le temperature per la presenza di piogge che da lunedì 9 settembre raggiungeranno anche le regioni del Centro-Sud. Anche al Nord, in particolare Lombardia e zone di Nord-Est, è previsto un peggioramento del tempo con piogge e un diffuso calo termico delle temperature. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti dei prossimi giorni.