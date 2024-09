Maltempo Roma, fulmine danneggia l'Arco di Costantino

Danni anche all'Arco di Costantino per un fulmine caduto durante la tempesta d'acqua che ha colpito la città di Roma. La forte ondata di maltempo che da giorni sta interessando buona parte dell'Italia ha piegato la Capitale dove sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia paragonabili a un intero mese autunnale.

Arco di Costantino colpito da un fulmine: immediato l'intervento dei tecnici

Durante la tempesta d'acqua che ha travolto la città di Roma un fulmine è caduto sull'Arco di Costantino, l'arco trionfale a tre fornici, situato a Roma, a breve distanza dal Colosseo. L'Arco, considerato come un vero e proprio museo di scultura romana ufficiale, straordinario per ricchezza e importanza, è stato danneggiato, ma fortunatamente l'intervento repentino dei tecnici ha permesso il recupero dei frammenti danneggiati.

La conferma arriva da una nota diramata dal Parco archeologico del Colosseo che ha rassicurato: "L'intervento di recupero effettuato dai tecnici è stato tempestivo. I nostri funzionari sono arrivati sul posto immediatamente dopo la caduta del fulmine. Tutti i frammenti sono stati recuperati e posti in sicurezza. Sono già iniziate le valutazioni dei danni".

A #Roma un violento nubifragio ha danneggiato l’arco di Costantino, opera d’arte inestimabile risalente al periodo romano. Non sono stati i pericolosi attivisti di Ultima Generazione, è stato il collasso climatico che voi tanto negate.

Opere d’arte, quindi ora volete intervenire? pic.twitter.com/vOvYqvqa9i — Fondo Riparazione | Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) September 4, 2024

Maltempo a Roma: piogge, fulmini e allagamenti

L'ondata di maltempo che ha interessato la città di Roma è stata senza precedenti. A confermarlo in una nota diffusa ai media anche il sindaco Roberto Gualtieri: «L’evento che ha colpito Roma è davvero senza precedenti, perché di grande potenza e concentrato in pochissimo tempo e in alcune aree della città, a partire dal centro storico». Il nubifragio, accompagnato da raffiche di vento fino a 90km/h, ha colpito il centro storico della Capitale, ma anche alcune zone limitrofe. Nel giro di poche ore, infatti, sono caduti più di 80 mm di pioggia per metro quadrato, una quantità paragonabile ad un intero mese autunnale.

Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco, ma anche della polizia locale per allagamenti, danni e disagi registrati nel quadrante est della Capitale e nel centro cittadino. Al Circo Massimo, l'antico circo romano situato nella valle tra il Palatino e l'Aventino, è crollata parzialmente l'impalcatura di una tribuna, mentre gli allagamenti hanno richiesto la chiusura delle fermate Manzoni e Lepanto della linea A della metropolitana.