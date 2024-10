Meteo, maltempo: alluvioni a Valencia in Spagna, almeno 70 morti - Le immagini

Il maltempo sta letteralmente mettendo in ginocchio la Spagna, nel sud-est del Paese. Al momento il bilancio dei morti è arrivato ad almeno 70 vittime, ma è un numero che potrebbe salire dato che i dispersi, che vivono in zone al momento isolate, sono ancora tanti. In 8 ore è caduta la pioggia prevista in media per un anno.

In alcune zone della Nazione sono caduti fino a 30 centimetri di pioggia in pochissime ore a causa di un fenomeno meteo estremo chiamato Dana, Depressione Isolata in Alta Quota. Le condizioni meteo stanno provocando gravi disagi e danni anche ai trasporti ferroviari e aerei. Decine di persone hanno passato la notte in macchina, sui tetti dei negozi o nei loro veicoli in strada in attesa di essere salvate. Il nostro Ministero degli Esteri fa sapere intanto che non ci sono italiani tra le vittime. L'allerta ora si sposta anche a Barcellona.

Meteo, maltempo: alluvioni in Spagna, oltre 60 morti a Valencia. Le immagini

Gli aggiornamenti che ci arrivano dalla Spagna sono terribili. L'area più colpit è quella di Valencia, dove fiumi d'acqua hanno inondato le strade e le piazze. La furia dell'acqua ha letteralmente travolto le auto, abbattuto muri e devastato abitazioni ai piani bassi.

A confermare il bilancio è stato il Centro di coordinamento operativo integrato del ministero degli Interni spagnolo, che attraverso una nota fa sapere: "Si tratta di un primo bilancio che arriva tramite le informazioni ricevute dai diversi organi e forze di sicurezza ed emergenza".

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha ribadito che "l'emergenza maltempo non è finita", e invita i cittadini a usare "la massima cautela": "Evitate viaggi inutili. Non abbassate la guardia".

Esta es hoy Valencia, España, como esta ciudad, varios poblados están bajo el.agua, se llama: colapso climático, y lo produce el aumento del CO2 en la atmósfera por el consumo creciente de petróleo, carbón y gas en los países ricos y por los más ricos del planeta. pic.twitter.com/8j0p6L6rN8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2024

Quatto bambini morti a Valencia

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Pais tra le vittime ci sarebbero purtroppo anche quattro bambini che vivevano proprio a Valencia. Altri morti sono stati registrati nelle località di Torrent, Paiporta, Chiva, Cheste, Alfafar e Alcudia.

La luz de la mañana deja ver la magnitud de la tragedia en la provincia de #Valencia. pic.twitter.com/yVyIcyV1rn — MeteoMadrid (@carlosweder_) October 30, 2024

Il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazon, durante una conferenza stampa indetta questa mattina ha dichiarato ai giornalisti presenti che alcuni dei corpi ritrovati sono stati recuperati dagli uomini delle squadre di soccorso che sono riuscite a raggiungere le aree che erano isolate a causa delle inondazioni. A chiusura della conferenza stampa Mazon ha tenuto a precisare che "Purtroppo possiamo confermare che alcuni corpi sono già stati ritrovati, ma per rispetto delle famiglie non daremo ulteriori dettagli".