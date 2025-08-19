FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: violento maltempo in arrivo! Molte zone a rischio nubifragi

Un'intensa perturbazione (la n.3) sta per raggiungere il Centro-Nord con rischio di fenomeni intenso tra mercoledì 20 e giovedì 21: le previsioni
Previsione19 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
L’Italia torna gradualmente a respirare, dopo la quarta estenuante ondata di calore africano, che ha fatto pure segnare nuovi record di temperatura assoluta. In questo avvio di settimana, infatti, il caldo intenso e afoso degli ultimi 10 giorni si smorza a partire dal Nord e dalla Toscana grazie ad infiltrazioni di aria più temperata atlantica, che favoriscono un progressivo incremento dell’instabilità atmosferica, più evidente a partire dalla fine della giornata odierna.

Al Sud e sulle Isole tra mercoledì 20 e giovedì 21, per contro, è attesa l’ultima breve fiammata, con il termometro temporaneamente oltre 35 gradi. Qui l’interruzione definitiva del gran caldo arriverà nella parte finale della settimana, a carico di una intensa perturbazione atlantica (la n.3 del mese), il cui passaggio è atteso tra questa notte e giovedì sulle regioni centro-settentrionali, ma con alcuni strascichi di instabilità tra venerdì 22 e il weekend.

Attenzione perché il suo transito potrà generare situazioni di criticità, con lo sviluppo di fenomeni meteo estremi (nubifragi, trombe d’aria, violente grandinate), pertanto sarà bene seguire le allerte emesse prossimamente dalla Protezione Civile. Ai margini delle precipitazioni dovrebbero restare l’estremo Sud e le Isole maggiori. Nel frattempo, entro il weekend il calo termico atteso sarà sostanziale, consentendo alle temperature di riportarsi su valori più in linea con la nostra climatologia.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 19 agosto)

La giornata si apre con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per alcuni annuvolamenti sparsi al Nord tra la fascia prealpina e le pianure adiacenti. Da metà giornata, e soprattutto durante il pomeriggio, aumentano le nubi e l’instabilità su Alpi, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Appennino centro-settentrionale, Umbria, zone interne di Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Sicilia, con probabili rovesci o temporali. Altrove tempo in prevalenza soleggiato. Tra sera e notte saranno coinvolte dai fenomeni anche Lombardia ed Emilia occidentale.

Temperature massime senza grandi variazioni: non oltre 31-32 gradi al Nord, fino a 33-34 al Centro-Sud, con picchi di 35 in Sardegna. Venti per lo più deboli, salvo raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 agosto

Al Nord cielo nuvoloso e tempo molto instabile, con elevato rischio di rovesci temporaleschi sin dalle prime ore del giorno, più frequenti e localmente intensi nella seconda parte del giorno. Al Centro e sulla Sardegna tempo variabile, con annuvolamenti più densi e locali rovesci o temporali nel pomeriggio sulla Toscana centro-settentrionale. In prevalenza soleggiato nel resto del Paese. Nella notte attenzione al rischio nubifragi su Toscana, Emilia, Lombardia e Nord-Est.

Temperature massime in diminuzione al Nord e sull’alta Toscana, in aumento al Sud e sulle Isole: punte fino a 36-37 gradi in Sicilia, fino a 38-40 in Sardegna, complici i tesi venti di Scirocco. Forti raffiche di vento nelle aree temporalesche. Mari: fino a molto mosso il Tirreno occidentale.

