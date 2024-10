Maltempo in Spagna, la Dana travolge Valencia e Andalusia: decine di morti e dispersi, danni incalcolabili - FOTO e VIDEO

Il maltempo che in questi giorni ha colpito la Spagna, in particolare la zona Sud/Est del Paese, ha causato decine di morti, dispersi e danni molto ingenti, in queste aree: Valencia, Andalusia e Albacete. La Depressione Isolata in Alta Quota (Dana), ha dato vita a piogge intense, causando inondazioni che hanno allagato strade, travolto veicoli creato problemi alle linee ferroviarie. Le autorità locali hanno chiaramente parlato di situazione “drammatica e preoccupante, senza precedenti”.

In 8 ore sarebbe caduta la pioggia prevista in media per un anno. A lavoro sono scesi in campo Protezione Civile, Guardia Civil e della Ume, l’Unità Militare d’Emergenza.

Spagna: danni e vittime a causa del maltempo

Il bilancio del maltempo che ha colpito la Spagna è drammatico. Sono decine le persone morte nella regione di Valencia, tra cui quattro bambini. Non si esclude che il numero di vittime potrebbe essere più alto con il passare delle prossime ore, poiché molte famiglie disperse vivono in località che al momento sono isolate. La Guardia Civil sta adoperando droni con telecamere termiche effettuare le operazioni di ricerca nelle aree colpite dalle inondazioni dovute al maltempo.

Il capo del governo spagnolo, Pedro Sánchez, dopo aver espresso vicinanza alle famiglie delle vittime, ha chiesto alla popolazione di fare attenzione e di attenersi alle indicazioni delle autorità locali.

Vehicles arrossegats enmig de fortes rierades, carreteres tallades i nombrosos rescats al País Valencià, Castella-la Manxa i Andalusia pel pas de la dana https://t.co/Axa24FtcX4 — 324.cat (@324cat) October 30, 2024

Danni ai trasporti e all'agricoltura

Disagi anche per i trasporti ferroviari e aerei. In Andalusia, parte di un treno Avediretto da Malaga a Madrid è deragliata, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Nel porto di Valencia e in quello di Sagunto, è stato necessario sospendere le attività. Decine invece i voli cancellati all’aeroporto di Valencia, altri sono stati dirottati.

Anche il comparto agricolo ha subito ingenti gravi danni. Ad Almería, la grandine ha devastato tra 4.500 e 11.300 ettari di serre. In Andalusia, sono state segnalate circa 250 emergenze. A Utiel, è stato richiesto l'intervento immediato delle forze militari per mettere in sicurezza gli abitanti a causa dell’esondazione del fiume Magro.