Meteo, che tempo farà nel weekend? Le previsioni e cosa cambia da domenica

Molta parte d'Italia è nel maltempo con piogge e temporali al Centro-Nord e una triplice allerta meteo, rossa, arancione e gialla, diramata dalla Protezione Civile. La situazione migliora da domenica.

Meteo, ancora maltempo in Italia con piogge e allerta

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia colpita da una serie di perturbazioni che hanno fatto registrare piogge e temporali in diverse regioni. Piogge e fenomeni temporaleschi anche intensi e violenti si sono registrati nelle regioni del Centro-Nord interessate anche da uno stato di allerta meteo per maltempo e criticità. Emilia Romagna e Toscana hanno dovuto fare i conti con un bollettino di allerta meteo rossa, il livello più alto e rischioso.

Nubifragi e accumuli importanti di pioggia si sono registrati in Toscana, Emilia Romagna e Venezie, mentre sull'arco alpino è allarme nevicate tra i 1000-1500 metri. Escluse dall'ondata di maltempo le regioni del Sud e la Sicilia, anche se da domenica 16 marzo è previsto un miglioramento del tempo complice il rinforzo dell’alta pressione che garantirà stabilità per gran parte della prossima settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 14 marzo: cielo nuvoloso al Sud e Sicilia, mentre piogge e temporali anche intensi nelle regioni del Nord, Nord-Ovest, Toscana, Puglia, Campania e Sardegna. Nel pomeriggio è prevista una attenuazione dal maltempo nelle regioni del Nord con un calo delle temperature massime, che al Centro-Sud sfiorano invece i 25°.

Anche sabato 15 marzo maltempo con piogge e rovesci sparsi nelle regioni del Nord, Toscana e Sardegna, mentre fenomeni più isolati sono previsti sul Lazio, Umbria, Marche, Appennino abruzzese e Sardegna. Tempo più stabile e soleggiato nel resto d’Italia. Al Nord temperature stabili, mentre al Sud si registra un caldo anomalo di stampo quasi estivo.

Meteo, la tendenza della prossima settimana

Dopo giornate di piogge e temporali, stop al maltempo da domenica 16 marzo 2025 grazie al rinforzo dell'alta pressione che garantirà un clima stabile e soleggiato in buona parte del Paese. Non si esclude l'arrivo di una breve ondata di freddo nelle regioni del Nord, ma la giornata di domenica 16 marzo si delinea con un alternanza di nuvole e schiarite. Nelle prime ore del mattino piogge sul Lazio e nell’area del Levante Ligure e neve sulle aree alpine. Con il passare delle ore il maltempo interesserà anche la Sardegna, zone interne del Centro e lungo il medio versante adriatico. In calo le temperature in particolare al Centro Sud e in Sicilia dopo giorni di caldo anomalo.

Nella prima parte della giornata di lunedì 17 marzo non si segnalano precipitazioni, mentre successivamente non si esclude il rischio di temporali in Abruzzo, sud della Sardegna e Campania. Come sempre per maggiori dettagli e ulteriori conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.