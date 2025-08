Meteo, allerta gialla per maltempo il 6 agosto 2025 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 6 agosto 2025 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Ecco le zone e regioni interessate.

Maltempo in Lombardia: scatta l'allerta gialla piogge il 6 agosto 2025

Gli effetti della prima perturbazione di agosto 2025 continuano a farsi sentire in Italia, in particolare nelle regioni del Nord interessate da un nuovo stato di allerta meteo. Piogge e temporali sono previste nelle prossime ore in alcune regioni settentrionali dove scatta un bollettino di allerta meteo gialla per rischio maltempo. Nelle prossime ore il Nord sarà interessato da piogge e rovesci, ma in particolare in una regione sono previsti fenomeni temporaleschi tali da far scattare lo stato d'allerta meteo di ordinaria criticità.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per domani, mercoledì 6 agosto 2025, uno stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Lombardia. Nel dettaglio ecco le zone coinvolte nello stato di allerta meteo:

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.