Meteo, dopo le piogge al Centro Sud torna il caldo estremo?

L'inizio della settimana si apre con piogge e temporali in buona parte del Centro-Sud, ma attenzione si tratta di una fase perturbata destinata a cambiare nelle prossime ore con il ritorno del caldo. Ecco le previsioni meteo della prima settimana di agosto 2025.

Meteo, agosto al via con la prima perturbazione

La perturbazione n.1 di agosto continua a far sentire i suoi effetti in buona parte d'Italia con piogge e temporali, anche intensi, tali da far scattare lo stato di allerta meteo gialla in diverse regione. Dopo aver colpito le regioni del Nord, la perturbazione ha raggiunto anche le regioni del Centro-Sud generando condizioni di instabilità con rovesci e temporali. Nonostante il maltempo le temperature sono stabili con valori in linea con la media del periodo. Nelle regioni del Sud e Isole è previsto un temporaneo calo termico, ma tutto è destinato a cambiare da martedì 5 agosto 2025 con la rimonta dell'alta pressione che riporterà sole e bel tempo lungo tutto lo stivale. Per tutta la settimana, infatti, non sono previste perturbazioni con il caldo destinato ad aumentare nelle prossime ore complice il ritorno dell’anticiclone nordafricano che farà innalzare le temperature con picchi di anche 35°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 4 agosto 2025: clima instabile sulle regioni centrali adriatiche con il rischio di piogge e temporali tra Abruzzo e Molise. Nel resto del Paese alternanza di sole e nuvole con il rischio di qualche instabilità in Puglia, Basilicata, Appennino campano e Calabria settentrionale. Le temperature in crescita al Nord e Sardegna, mentre in calo al Sud e Sicilia. Martedì 5 agosto 2025 cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sul Centro-Nord e Sardegna, mentre nuvole su Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Non si esclude il rischio di qualche pioggia su Campania, Basilicata e Calabria. In crescita le temperature con il clima che si farà più caldo con valori compresi tra i 27-32°.

La tendenza meteo della prima settimana di agosto 2025

Le previsioni meteo in vista della prima settimana di agosto delineano, dopo un iniziale clima instabile e variabile, la rimonta dell'alta pressione con il ritorno del caldo e di temperature bollenti. Una nuova ondata di caldo è in arrivo e, stando ai dati, si preannuncia intensa, prolungata e diffusa. Già da martedì 5 agosto è prevista la rimonta dell'alta pressione con il ritorno di condizioni climatiche stabili e soleggiate lungo tutto lo stivale con temperature in aumento. Da venerdì 8 agosto 2025 è prevista una impennata nei valori con l'arrivo della quarta ondata di calore dell'estate 2025. Dal punto di vista climatico si preannuncia un fine settimana bollente con temperature che sfioreranno e supereranno anche i 35° complice la presenza dell’anticiclone africano, che dopo un’assenza di circa un mese, tornerà ad estendersi sull’Italia.

Secondo le proiezioni, la quarta ondata di calore dell'estate 2025 dovrebbe interessare tutta Italia con una fase più lunga ed intensa al Centro-Sud fino alla giornata di Ferragosto con picchi compresi tra i 35° e 40°. Attenzione: l’anticiclone africano, stando alle previsioni, dovrebbe abbracciare tutta l’Europa meridionale, dalla Penisola iberica a quella balcanica, coinvolgendo anche Paesi come Francia, Germania, Repubblica Ceca e Austria. Come sempre continuate a seguirci per maggiori dettagli su questa evoluzione e sulle tempistiche di questa nuova ondata di calore.