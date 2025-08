Maltempo Marche: allagamenti, alberi abbattuti e danni per la grandine - Video

Una forte ondata di maltempo ha investito la regione delle Marche nelle scorse ore. Vento, pioggia e grandine, hanno interessato diverse zone della regione quali: Marcelli di Numana e Osimo (Ancona), Recanati (Macerata), Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Sono circa cento gli interventi messi in atto da parte dei Vigili del fuoco di Ancona a causa di diversi alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento o dichiarati in pericolo di crollo. Altri interventi hanno interessato maggiormente allagamenti di strade e scantinati di abitazioni a Marcelli e nella parte bassa di Osimo. Tanti i disagi causati dalla grandine alla circolazione in diverse città della regione.

Maltempo Marche con allagamenti e alberi caduti: i danni

La forte grandinata e il gran numero di interventi da parte dei Vigili del fuoco ha reso necessario l'intervento di rinforzi ad Ancona, nel capoluogo sono arrivate infatti unità dal Comando di Pesaro.

La pioggia ha allagato diverse strade a San Benedetto del Tronto dove in una abitazione si è verificato un caso di infiltrazione d'acqua. Anche il forte vento ha avuto la sua parte nel creare molti disagi e danni. Diversi gli alberi caduti in strada a Offida, Monteprandone e Ripatransone.

Stessi problemi, per alberi caduti, anche a Recanati e a Porto Recanati. Meno problemi invece per le province di Pesaro Urbino e Fermo dove, sono stati segnalati solo piccoli interventi.

Incendio divampato in un cantiere a San Benedetto del Tronto

Tra le tante difficoltà causate dal maltempo, a San Benedetto, nella zona di Porto d'Ascoli, c'è da segnalare anche l'emergenza dovuta a un incendio divampato in un'area di cantiere situata in via Colleoni. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l'intera area. L'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco.