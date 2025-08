Maltempo Toscana, piogge torrenziali trasformano le strade in fiumi nell'aretino

Il maltempo ha colpito con forza la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove nel pomeriggio del 3 agosto una grandinata straordinaria ha costretto gli automobilisti a fermarsi. In particolare, un intenso nubifragio si è abbattuto su Arezzo creando disagi nel cuore del centro storico e costringendo visitatori ed espositori della Fiera Antiquaria a fuggire in fretta.

Maltempo Toscana, nubifragio e grandine ad Arezzo

Un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento e una pioggia battente, ha colpito la zona intorno alle 11:30, trasformando strade come Corso Italia e via Ricasoli in veri e propri fiumi in piena. In pochi istanti, le tende degli antiquari sono state sommerse, con libri, stampe e oggetti d'epoca che galleggiavano sulle piazze. Molti espositori hanno cercato di mettere in salvo la merce, talvolta a mani nude e addirittura a piedi scalzi, ma la potenza del temporale è stata inevitabile. La Fiera Antiquaria, che aveva attirato oltre 20.000 visitatori durante la giornata, è stata costretta a fermarsi bruscamente.

Dopo la pioggia, molti operatori hanno iniziato a smontare le proprie postazioni e a caricare i furgoni, rinunciando al resto dell'evento. I danni sono ingenti: gazebo distrutti, banchi danneggiati e merci rovinate, con perdite che si aggirano intorno a centinaia di migliaia di euro, senza contare le entrate mancanti per i locali della zona.

Anche a Siena, il centro storico è stato invaso dall'acqua, con forti piogge che hanno colpito soprattutto nella mattinata di oggi, mentre a Firenze la situazione è stata meno grave, senza danni significativi. Tuttavia, il nubifragio ha creato disagi in tutta la città: i sottopassi di via Arno e Baldaccio sono stati chiusi per allagamenti, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare le strade e mettere in sicurezza alcune zone periferiche. Anche in provincia si sono registrati problemi, in particolare a Montevarchi e Sansepolcro.

Temporali forti, allerta maltempo in Toscana: le previsioni

A causa delle attuali condizioni meteo e delle previsioni per le prossime ore, la sala operativa regionale della protezione civile ha deciso di estendere l’allerta meteo (codice giallo) fino a mezzanotte di domani, lunedì 4 agosto, per rischio idrogeologico e idraulico legato al reticolo minore, nonché per possibili temporali intensi.

Si prevede cielo nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, che interesseranno principalmente le aree centrali e meridionali della regione, in particolare le province di Livorno, Pisa, Siena, Arezzo e Grosseto. Alcuni fenomeni potrebbero risultare particolarmente forti, accompagnati da raffiche di vento e grandinate isolate. I fenomeni atmosferici dovrebbero cessare in serata e da domani le previsioni segnalano il ritorno del caldo e dell'estate.