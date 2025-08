Meteo, torna il caldo africano sull’Italia con temperature fino a 38°: ecco quando

Il caldo sta tornando in Italia complice la rimonta dell'alta pressione e il ritorno dell'anticiclone nord-africano dopo settimane di tregua. Ecco quando è previsto l'arrivo di una nuova ondata di calore.

Meteo, caldo e afa tornano in Italia con picchi di oltre 38°

L'alta pressione torna a farsi sentire nella prima settimana d'agosto dopo alcune settimane di tregua segnate anche dal ritorno del maltempo con piogge e temporali da Nord a Sud. In queste ore sono proprio le regioni meridionali a subire gli ultimi effetti della prima perturbazione di agosto 2025 con fenomeni temporaleschi anche intensi. Da domani tutto cambia con il ritorno del caldo e un incremento generale delle temperature che riporterà i valori nella norma con qualche picco anche leggermente oltre.

Attenzione: da venerdì 8 agosto è previsto il ritorno del caldo africano con una crescita delle temperature complice l'arrivo dell'anticiclone nord-africano associato alla risalita della massa d’aria calda subtropicale. Al via la quarta ondata di calore dell'estate 2025 con un le temperature che, già nel secondo weekend di agosto, saliranno intorno ai 35°C con picchi di anche 40°C.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 5 agosto: nuvole al Sud e in Sicilia con il rischio di isolati temporali e rovesci in Puglia, Basilicata e Calabria. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con qualche annuvolamento nel settore adriatico e sulle Alpi. In serata possibili piogge nel nord dell’Alto Adige. Le temperature massime restano stabili o in leggero aumento. Nella giornata di mercoledì 6 agosto 2025 bel tempo soleggiato al Centro-Sud ed Emilia Romagna. Nuvole nelle regioni del Nord con il rischio di piogge e temporali in Friuli Venezia Giulia, lungo l'Appennino settentrionale, Piemonte e Lombardia. Temperature stabili con i valori nella media e possibili picchi di 33-34.

Meteo, che tempo farà in vista del secondo weekend di agosto 2025?

La tendenza meteo in vista del secondo fine settimana d'agosto delinea il ritorno del caldo africano con la rimonta dell'alta pressione. L'anticiclone nord-africano torna a farsi sentire con una impennata delle temperature e l'inizio della quarta intensa ondata di calore dell'estate 2025. Stando ai primi dati, il caldo ci accompagnerà fino a Ferragosto con un clima stabile e soleggiato con un aumento importante delle temperature.

Da venerdì 8 agosto prenderà il via una nuova ondata di calore destinata a raggiungere il picco tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Previsto un incremento delle temperature di anche +6/8° lungo tutto lo stivale e anche in montagna dove lo zero termico tornerà ad avvicinarsi ai 5000 metri. Dati alla mano le temperature sfioreranno un pò ovunque i 30-32 gradi con picchi di anche 35°. Attenzione: la quarta ondata di calore non interesserà solo l'Italia, ma anche tutta Europa.