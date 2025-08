Maltempo in Puglia, raffiche di vento e tromba d'aria a Peschici sul Gargano: alberi caduti e disagi

Il ciclone che nel fine settimana aveva provocato condizioni di maltempo intenso lungo le regioni adriatiche ha continuato a causare forti disagi anche al Sud nella giornata di ieri. In Puglia si sono abbattuti violenti temporali, in particolare una linea temporalesca molto attiva ha interessato l’area compresa tra il Gargano e la provincia di Barletta-Andria-Trani, generando nubifragi, grandinate di media entità e forti raffiche di vento. Un violento acquazzone ha colpito San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove è stata segnalata anche la caduta di grandine di piccole dimensioni in diverse zone della città.

Maltempo in Puglia, tromba d'aria a Peschici: alberi caduti e disagi

Il violento peggioramento del tempo che ha colpito il Gargano nelle ultime ore ha provocato diversi danni e disagi, in particolare alla viabilità. A Peschici, una tromba d’aria ha reso necessario l’intervento delle autorità, portando alla chiusura di un tratto della strada comunale che conduce a Monte Sant’Angelo, nella sua parte finale.

I danni maggiori si sono registrati all’interno del Villaggio Moresco, dove la caduta di alberi ha tranciato i cavi elettrici, causando l’isolamento della struttura e lasciando l’intera zona senza corrente. Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri, squadre comunali e diversi volontari. Grazie alla rapidità degli interventi e alla sinergia tra le diverse unità operative, si è riusciti a limitare i disagi per i cittadini e a ristabilire la normalità in tempi relativamente brevi.

🌪️ Nella serata di ieri si è registrato un tornado a Peschici (FG), sul Gargano. Segnalati diversi alberi abbattuti. Video di Mattia d'Adduzio.



I danni sono stati limitati al Villaggio Moresco, dove sono stati segnalati danni anche ai cavi ENEL. Situazione sotto controllo. pic.twitter.com/es6jPpVZwf — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 4, 2025

Rovesci e temporali hanno interessato anche le aree interne del Leccese, del Brindisino e del Tarantino, oltre ai tratti costieri dell’Adriatico nel basso Salento. Una ben visibile nube a mensola (Shelf Cloud) è comparsa nel cielo sopra Porto Cesareo, in provincia di Lecce.

Proprio nel Leccese si sono verificate le grandinate più violente, in particolare nei comuni di Diso, Spongano e Botrugno, dove i chicchi hanno raggiunto dimensioni considerevoli. Anche ad Andrano si sono registrate intense grandinate accompagnate da forti raffiche di vento, mentre a Vignacastrisi la grandine ha imbiancato i campi, dando l’illusione di un paesaggio innevato.

🌪️ Trombe marine al largo della costa di Savelletri di Fasano (BR) e Monopoli (BA) stamattina. Video di Michele Ferrara. https://t.co/pKW2a6L8m0 pic.twitter.com/0H53VbSG6S — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 5, 2025

Meteo Puglia, le previsioni per i prossimi giorni

A partire da martedì è previsto un deciso miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regione, con il ritorno del sole e della stabilità atmosferica. In particolare, secondo gli esperti, la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o al massimo leggermente nuvolosi sul Tavoliere, sulla Daunia e lungo i tratti settentrionali e meridionali della costa adriatica. Sulle Murge, sul litorale ionico e nel Salento il cielo sarà per lo più poco nuvoloso, con qualche nube residua nelle prime ore del mattino. I venti soffieranno moderati da nord-ovest, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3800 metri di quota. Il mare si presenterà mosso sia nel basso Adriatico che nel Canale d’Otranto.