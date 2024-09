Maltempo Marche, situazione critica: esondato l'Aspio

Non c'è solo l'emergenza per l'alluvione in Emilia Romagna (con un'allerta rossa), anche le Marche stanno affrontando gravi conseguenze a causa del maltempo. Pesanti i disagi anche per la circolazione soprattutto dei treni.



Ad Ancona, il torrente Aspio è straripato, causando la chiusura di diverse strade, tra cui quella di San Biagio e gran parte delle vie circostanti.

Maltempo in Italia, nelle Marche frane e smottamenti ad Ancona

Nel capoluogo delle Marche, diverse frazioni come Montesicuro, Gallignano, Candia e Paterno sono state colpite da smottamenti e piccole frane, causando blocchi stradali. Il vicesindaco Giovanni Zinni ha dichiarato che tutti i volontari della Protezione Civile di Ancona sono stati mobilitati per affrontare l'emergenza. Zinni ha aggiunto che la situazione è costantemente monitorata e si sta lavorando per ripristinare la normalità il prima possibile.

❗️Torrente Aspio esondato ad Ancona Sud. Video di Papero Bar Donati Daniele. pic.twitter.com/C6C6pX2kUm — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 19, 2024

Maltempo, a Senigallia tracimato il Sant'Angelo

A Senigallia (Ancona), il fosso Sant'Angelo ha esondato in vari punti, con l'acqua che ha invaso parzialmente alcune strade, tra cui via Rovereto e via Ciucci nella zona di Ponterosso. Il fiume Misa è sotto costante osservazione, ma attualmente non rappresenta un pericolo imminente. A Montemarciano, le strade provinciali 2/1 e 2/2, che comprendono la bretella autostradale e via Brecciata, risultano parzialmente allagate, mentre i livelli dei corsi d’acqua circostanti continuano a salire.

Marche, alcuni tratti di autostrada chiusi

Sono state attivate chiusure temporanee lungo la A14 Bologna-Taranto. Il tratto interessato si trova tra Loreto e Ancona Nord, in direzione Bologna, mentre la stazione di Ancona Sud è chiusa sia in uscita (per entrambe le direzioni) che in entrata verso Pescara. Per chi deve raggiungere Bologna, è consigliato utilizzare la A25 Torano-Pescara e la A24 Roma-Teramo, per poi proseguire sulla A1 Milano-Napoli in direzione nord.



