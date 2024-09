Maltempo, emergenza in Emilia Romagna: alluvioni in corso, esondazioni ed evacuazioni

Sono ore di grande paura in Emilia Romagna colpita da una fortissima ondata di maltempo con piogge torrenziali ed alluvioni che stanno creando disagi e criticità in diversi comuni. Miglialia gli sfollati dalla proprie case per esondazioni e sembra di rivivere il terribile scenario dell'alluvione catastrofica del 2023. La situazione.

Maltempo, Alluvione Emilia Romagna: scatta lo "stato di mobilitazione straordinaria"

L'Emilia Romagna è nella morsa del maltempo e la situazione è talmente grave che il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha firmato il decreto per la richiesta di «lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio di Protezione civile: c’è il rischio del superamento del livello tre nei corsi d’acqua».

Una terribile alluvione ha colpito l'Emilia Romagna dove sono in corso esondazioni ed evacuazioni di migliaia di cittadini costretti a lasciare le proprie case. Il maltempo torna a far paura con il Dipartimento della Protezione che ha disposto anche uno stato di allerta meteo rossa, il livello più pericoloso che prevede piene dei fiumi, rotture degli argini e allagamenti. Scuole chiuse nelle zone più sensibili e a rischio.

In diversi comuni si registrano esondazioni dei fiumi; a cominciare dal Canale Emiliano Romagnolo con il Comune di Cotignola, nel Ravennate che ha invitato «tutti coloro che abitano a meno di 100 metri dal canale devono portarsi ai piani alti o, nel caso le strade siano percorribili, evacuare immediatamente». Anche a Cotignola l'alluvione ha causato la rottura dell'argine del Senio con disagi e criticità nelle zone di zone di Lugo Sud e Lugo Est. «Siete tutti invitati in via precauzionale a salire ai piani alti con acqua, cibo, medicinali, beni di prima necessità, cellulare e caricabatterie. Per emergenze chiamate il 800072525 o 115» è l'invito a tutti i cittadini del comune di Lugo.

Maltempo Emilia Romagna, news ultim'ora: 800 persone evacuate nel ravennate e 165 nel bolognese

Non ha mai smesso di piovere in Emilia Romagna nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre con i fiumi che hanno raggiunto livelli di piena. La situazione è fuori controllo e sono migliaia gli sfollati messi in salvo dalle proprie abitazioni. Solo a Faenza sono circa 1000 gli sfollati a causa delle esondazioni dei fiumi Marzeno e Lamone dove a poco sono serviti i muri di contenimento travolti dalle acque.

Massimo Isola, il sindaco di Faenza, ha spiegato: «anche l’argine che abbiamo rinforzato ieri pomeriggio non ha retto. In particolare il fiume Marzeno ha alluvionato tutti i campi e invaso le strade. Noi avevamo un progetto molto più organico e complesso per proteggere la città da eventi di questo tipo ma la burocrazia e i tempi della struttura commissariale non ci hanno permesso di realizzarlo». Nel ravennate, invece, sono 800 gli sfollati, mentre 165 sono le persone che hanno raggiunto nel cuore della notte i centri di accoglienza messi a disposizione da Comuni e prefetture.

Alluvione a #Faenza: le immagini dal drone

Irene Priolo sui social ha diffuso un video in cui ha sottolineato l'impegno senza sosta della Regione Emilia Romagna con particolare riferimento «alle situazioni più critiche perchè abbiamo dei superamenti di soglia storici, come per esempio per il Senio nel ravennate». Intanto anche Trenitalia ha comunicato la sospensione dei treni tra Faenza e Forlì, tra Ravenna e Castelbolognese e tra Ravenna e Faenza.