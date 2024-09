Meteo: allerta rossa in Emilia Romagna, arancione e gialla nel resto d'Italia per il 19 settembre. Ecco dove

Una forte ed intensa ondata di maltempo sta interessando l'Italia con piogge torrenziali, grandinate e criticità in diverse regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per giovedì 19 settembre 2024 un triplice stato d'allerta meteo rossa, arancione e gialla in buona parte d'Italia. Ecco tutte le regioni a rischio.

Maltempo in Emilia Romagna, scatta l'allerta rossa ed arancione il 19 settembre

Tra le regioni più colpite dalla perturbazione n.5 di settembre associata alla tempesta Boris c'è sicuramente l'Emilia Romagna dove scatta l'allerta rossa per rischio idraulico ed idrogeologico. Nella giornata di giovedì 19 settembre 2024 la Protezione Civile ha emesso un duplice bollettino di allerta meteo rossa ed arancione di elevata e moderata criticità per rischio idraulico ed idrogeologico.

L'allerta rossa in Emilia Romagna scatta nelle seguenti zone: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola. L'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico e idrogeologico, invece, è stata emessa in: Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale.

Meteo, scatta l'allerta arancione e gialla da Nord a Sud il 19 settembre

Attenzione: per giovedì 19 settembre la Protezione Civile ha comunicato l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico anche nelle Marche, mentre l'allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda:

Marche ;

; Puglia : Gargano e Tremiti;

: Gargano e Tremiti; Toscana: Arno-Casentino, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina.

Sempre giovedì 19 settembre 2024 scatta l'allerta gialla, il primo livello di allarme meteo, per rischio piogge e temporali nelle regioni e zone:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Campania : Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

E ancora, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale; Marche ;

; Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Tra le regioni e zone coinvolte dall'allarme meteo: