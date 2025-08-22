FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo a Milano con forte grandinata: strade come fiumi - Foto ...

Maltempo a Milano con forte grandinata: strade come fiumi - Foto e Video

Nuova ondata di maltempo si è abbattuta su Milano con forte grandinata e strade allagate. 40 gli interventi dei Vigili del fuoco per liberare sottopassi allagati e mettere in sicurezza gli alberi.
Clima22 Agosto 2025 - ore 10:48 - Redatto da Meteo.it
Clima22 Agosto 2025 - ore 10:48 - Redatto da Meteo.it

Continua l'ondata di maltempo sulla città di Milano. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 agosto 2025, sul capoluogo meneghino si sono abbattuti violenti temporali, con qualche grandinata. L'acqua è venuta giù per circa due ore trasformando le strade in veri e propri fiumi in piena, causando diversi allagamenti. Il violento temporale ha interessato anche diverse zone dell'hinterland milanese. Ad essere sommersi dall'acqua sono state soprattutto le aree che si trovano a nord della città, quali: Rho, Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo.

Maltempo a Milano: forte grandinata in città - Video

I primi nubifragi di ieri sulla città di Milano si sono verificati intorno alle ore 15.30. Il maltempo ha costretto i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano a un maxi lavoro con ben 40 interventi, necessari maggiormente per liberare sottopassi allagati e mettere in sicurezza alberi pericolanti con rischio di crollo. Operazioni che hanno interessato soprattutto i comuni di Bresso, Arese, Rho e Lainate. Disagi notevoli anche lungo viale Monza, arteria principale della città che nel pomeriggio di ieri risultava completamente allagata.

Situazione fiumi: Seveso e Lambro sotto osservazione

Occhi puntati, in casi come quello di ieri, soprattutto sui fiumi che si trovano in città, in modo particolare per il Seveso che intorno alle 17.30 risultava maggiormente ingrossato dalle precipitazioni piovose.

Il noto fiume che milanese ha raggiunto nel tardo pomeriggio la soglia di attenzione. Necessario intorno alle 17.45 l'attivazione della vasca del Parco Nord per contenere l'innalzamento delle acque del fiume in modo da evitare un'esondazione. Sotto stretta osservazione anche il Lambro, dove è stata attivata la procedura preventiva delle barriere mobili.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo Toscana: allagamenti a Portoferraio e piogge torrenziali all'Isola d'Elba. In 12 ore si sono abbattuti 109 mila fulmini
    Clima22 Agosto 2025

    Maltempo Toscana: allagamenti a Portoferraio e piogge torrenziali all'Isola d'Elba. In 12 ore si sono abbattuti 109 mila fulmini

    Violenti temporali hanno colpito la Toscana, causando allagamenti e numerosi disagi. Nel weekend previsto un nuovo impulso perturbato
  • Meteo, scatta allerta gialla per maltempo il 22 agosto 2025 in Italia: ecco dove
    Clima21 Agosto 2025

    Meteo, scatta allerta gialla per maltempo il 22 agosto 2025 in Italia: ecco dove

    Nuovo bollettino d'allerta meteo gialla il 22 agosto 2025 in Italia per maltempo e criticità. Le regioni e zone a rischio.
  • Meteo, stop dall’estate in Italia: piogge e nubifragi su diverse regioni: le previsioni
    Clima21 Agosto 2025

    Meteo, stop dall’estate in Italia: piogge e nubifragi su diverse regioni: le previsioni

    Pausa dall'estate in Italia con l'arrivo della perturbazione n.3 di agosto: piogge e temporali da Nord a Sud. La situazione.
  • Maltempo da Nord al Sud in Italia per piogge torrenziali, nubifragi ed allagamenti: la situazione - Video
    Clima21 Agosto 2025

    Maltempo da Nord al Sud in Italia per piogge torrenziali, nubifragi ed allagamenti: la situazione - Video

    Maltempo in Italia da Nord a Sud. Piogge torrenziali, nubifragi ed allagamenti. Una vittima in Sicilia
Ultime newsVedi tutte
Meteo, la prossima settimana Italia divisa tra caldo intenso e temporali
Tendenza22 Agosto 2025
Meteo, la prossima settimana Italia divisa tra caldo intenso e temporali
Martedì rapido impulso perturbato poi da mercoledì Anticiclone nord-africano in rinforzo al Centro-sud. Più instabile al Nord. La tendenza meteo
Meteo, dal 24 agosto nuove fasi instabili: la tendenza
Tendenza21 Agosto 2025
Meteo, dal 24 agosto nuove fasi instabili: la tendenza
Domenica 24 qualche temporale al Nord poi martedì nuova perturbazione con richiamo di caldi venti di Scirocco al Sud. La tendenza meteo
Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?
Tendenza20 Agosto 2025
Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?
Dopo il passaggio della tempesta Lukas il tempo migliora solo in parte con instabilità nel fine settimana. Poi altro maltempo? La tendenza meteo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Agosto ore 14:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154