Maltempo in Italia: nubifragi e piogge fanno registrare danni e disagi da Roma all’Emilia Romagna

L'arrivo della perturbazione n.3 di agosto si è fatto sentire in buona parte del Centro-Nord. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati fenomeni temporaleschi di tale intensità da far scattare lo stato di allerta meteo in diverse regioni. Da Roma a Milano si registrano fortissime raffiche di vento e tempeste di fulmini.

Maltempo in Italia, più di 430 interventi dei Vigili del Fuoco dalla Toscana al Lazio

Stop al grande caldo dell'estate 2o25 dopo il passaggio della perturbazione n.3 del mese che ha segnato il ritorno del maltempo in gran parte del Centro-Nord. Nelle ultime ore una violenta ondata di maltempo ha colpito le regioni centro-settentrionali facendo registrare danni e disagi importanti. Dal Lazio alla Toscana, ma anche in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Liguria si sono verificati eventi meteorologici talmente intensi e pericolosi da richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. Dati alla mano sono stati più di 430 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Lazio, Toscana, Liguria, Veneto, Marche ed Emilia-Romagna chiamati a rispondere alla richiesta di aiuto di persone in difficoltà. Non solo, diversi interventi sono stati richiesti dopo gli ingenti danni causati dalle pioggia, ma anche per alberi caduti.

Tra le città più colpite c'è Roma dove sono stati più di 100 gli interventi richiesti dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su buona parte della regione Lazio. Piogge torrenziali, accompagnate da forti raffiche di vento, hanno creato non pochi disagi sia nella città eterna che in vari comuni con piante sradicate, ma anche rami e insegne pericolanti. Disagi anche nella zona Sud-Est di Roma e lungo il litorale di Fregene e Ostia.

Maltempo in Italia dal Veneto all'Emilia Romagna

Piogge battenti anche nel Veneto e in particolare nella città di Venezia dove si sono registrati allagamenti in diverse zone. Una situazione allarmante che ha spinto il Presidente della Regione Luca Zaia a dichiarare lo stato di emergenza. Non solo, è stato convocato il Centro operativo comunale di Protezione civile e sono ancora in corso continui controlli da parte della Protezione Civile. Tutti i cittadini sono invitati ad evitare spostamenti non necessari, ma anche evitare le zone allagate.

#Maltempo, prosegue il lavoro di 75 #vigilidelfuoco nelle province di #Padova e #Venezia: 100 interventi svolti da ieri sera, per lo più per danni d’acqua e allagamenti. Stamattina il sorvolo dell’elicottero Drago sulle zone colpite dalla pioggia [#21agosto 15] pic.twitter.com/zdAKEukEUV — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 21, 2025

Violenti grandinate anche in Emilia Romagna, nella provincia di Forlì e Cesena dove sono stati necessari circa 20 interventi da parte dei Vigili del Fuoco per liberare l'ingresso di abitazioni ostruite da rami e alberi caduti. Non solo, le forti piogge hanno causato anche allagamenti in provincia di Ravenna, mentre un nubifragio si è registrato nel Cesenatico con raffiche di vento che hanno sfiorato i 70 km/h. Anche Cattolica e Rimini hanno fatto i conti con un violento temporale con disagi tali da richiedere circa 30 interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco.