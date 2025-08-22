FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 22-23 agosto tempo instabile e meno caldo: le previsioni

Meteo, 22-23 agosto tempo instabile e meno caldo: le previsioni

Ancora sviluppo di temporali su diverse zone del Paese con temperature in temporaneo calo anche al Sud. Maestrale sulle Isole. Le previsioni meteo
Previsione22 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
L’intensa perturbazione (la n.3 di agosto) che ha causato forte maltempo al Centro-Nord, si sta allontanando, lasciando però dietro di sé un’atmosfera instabile che favorirà ancora per tutto il fine settimana condizioni di variabilità con formazione di numerosi temporali. La massa d’aria più fresca al suo seguito determinerà un’attenuazione della calura sulle regioni meridionali e sul medio Adriatico, mentre al Nord, dopo il drastico calo termico, le temperature torneranno a risalire fra venerdì e sabato per poi calare nuovamente domenica a causa di infiltrazioni di aria fresca. Lunedì sul Mediterraneo tornerà a rinforzarsi l’alta pressione con conseguenti condizioni di tempo stabile sull’Italia, a parte possibili brevi temporali pomeridiani sull’Appennino centro-settentrionale. Martedì potrebbe transitare una veloce perturbazione atlantica la cui traiettoria ed effetti associati non sono al momento individuabili con sufficiente affidabilità. Da metà della prossima settimana è probabile una nuova rimonta dell’Anticiclone Nordafricano che punterà soprattutto verso le regioni meridionali lambendo anche il Centro, mentre il Nord rimarrà esposto alle correnti perturbate atlantiche. Se questo scenario venisse confermato nei prossimi aggiornamenti, si potrebbe delineare una nuova ondata di calore che interesserebbe il Sud e parte del Centro con temperature che potrebbero di nuovo oltrepassare i 35 gradi per alcuni giorni.

Previsioni meteo per venerdì 22 agosto

Al mattino ampie schiarite al Nord-Ovest e all’estremo Sud; nuvole sparse nel resto d’Italia, con qualche pioggia o rovescio su alto Adriatico e basso Tirreno. Nel pomeriggio sviluppo di isolati rovesci o temporali su Prealpi lombarde, rilievi del Veneto, Friuli, Alpi Marittime, Appennino settentrionale e zone interne del Centro-Sud, con locali sconfinamenti verso le coste adriatiche. Alla sera possibili isolati temporali su alta pianura Padana e vicine aree montuose. Temperature massime in rialzo al Nord, in calo al Centro-Sud; valori poco sotto i 30 gradi al Centro-Nord, punte di 32-33 gradi al Sud e fino a 35-36 gradi sulla Sicilia orientale. Ventoso per Maestrale su Isole e Tirreno.

Previsioni meteo per sabato 23 agosto

Tempo stabile e soleggiato in Sicilia e Sardegna. Nuvole sulle altre regioni, alternate anche a momenti soleggiati. Possibili rovesci e temporali su Lombardia, Nord-Est, regioni del medio-basso Adriatico, nel basso Tirreno orientale e, nel pomeriggio, anche su Alpi Marittime, zone interne del Centro-Sud e settore dell’alto Ionio. Generale miglioramento alla sera, a parte ancora qualche isolato rovescio fra est Lombardia e Venezie. Temperature massime in calo al Nord, al Sud e in Sicilia, stazionarie o in lieve rialzo nel resto del Paese. Maestrale sulle Isole, in indebolimento.

