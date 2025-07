Terremoto a Napoli, oggi 18 luglio 2025: scossa di magnitudo 4.0 nella zona dei Campi Flegrei

Una nuova scossa di terremoto si è registrata nella mattina di venerdì 18 luglio 2025 a Napoli nella zona dei Campi Flegrei. I primi dati segnalano una scossa di magnitudo di 4.0 ad una profondità di 2.5 km che è stata avvertita intorno alle 9.14 dalla popolazione. La situazione.

Terremoto oggi - 18 luglio - nella zona dei Campi Flegrei: paura nel napoletano

Forte scossa di terremoto nella giornata di oggi, venerdì 18 luglio 2025, nella zona dei Campi Flegrei. Intorno alle ore 9.14 del mattino la terra è tornata a tremare in diversi comuni della città di Napoli. Tanta paura tra i cittadini considerando che la scossa di terremoto ha registrato una magnitudo di 4.0 ad una profondità di 2.5 km. L'epicentro del terremoto è stato localizzato in mare, nello specchio d'acqua antistante via Napoli, a Pozzuoli, a poca distanza dal confine con il quartiere napoletano di Bagnoli.

La scossa di terremoto è stata avvertita in diversi quartieri e in particolare a Bagnoli, Agnano, Soccavo, Fuorigrotta, Colli Aminei, Posillipo, Pianura e Vomero, e fino a Secondigliano, e poi anche a Quarto e Pozzuoli. Fortunatamente al momento non si segnalano danni a cose e/o persone. Dopo la prima scossa di magnitudo 4.0 si sono registrate diverse scosse di assestamento, circa 7, tra cui 5 tra le 09:33 e le 09:36.